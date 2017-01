VfB Friedrichshafen übertrifft die Erwartungen

Das Badmintonteam besiegt Anspach mit 4:3 in der 2. Bundesliga und macht wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Spitzenreiter Dortelweil ist beim 1:6 eine Nummer zu groß.

2. Badminton-Bundesliga: Am Wochenende empfing der VfB Friedrichshafen den Tabellendritten SG Anspach sowie den Tabellenführer Dorteilweil. In einem bis zum Schluss engen Match hatte der VfB gegen Anspach das bessere Ende beim 4:3-Erfolg. Gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter war beim 1:6 nichts zu erben.

VfB Friedrichshafen – SG Anspach 4:3. – Mit entsprechend gedämpften Erwartungen machte sich der Tabellenvorletzte am Samstag zunächst gegen Anspach ans Werk. Nach dem 1:1-Zwischenstand durch das verlorene 1. Herrendoppel und dem gewonnenen Damendoppel konnte sich Björn Hagemeister im 1. Herreneinzel durch hohes Tempo zunächst eine starke 2:0-Führung herausspielen. Der Friedrichshafener aber konnte dieses Tempo nicht halten und musste sich in fünf Sätzen geschlagen geben. Das 2. Herrendoppel mit Teamkapitän Tobias Arenz und Wolf Dieter Baier konnte seine Gegner nicht entscheidend stören und mussten am Ende den Anspachern zum Sieg gratulieren. Die Gäste hatten ihre Führung auf 3:1 erhöht.

Janina Schumacher bewies erneut ihre herausragende Form und holte im Dameneinzel den Anschlusspunkt zum 2:3. Tobias Arenz startete im 2. Herreneinzel mit starken Schmerzen im Arm (eine langwierige Verletzung). Umso überraschender ließ er Christopher Ames keine Chance und schickte ihn nach drei Sätzen geschlagen vom Feld. Dieser Erfolg zum 3:3 bedeutete bereits einen Punkt für den Aufsteiger vom Bodensee. Nun entschied wieder einmal das Mixed mit Baier/Grittner für den VfB das gesamte Match. Nach der 2:0-Satzführung mussten sie sich aber den dritten Satz abnehmen lassen. Es blieb spannend in der VfB-Halle. Die Friedrichshafener hielten ihre Konzentration hoch, gewannen im vierten Satz verdient mit 11:9 – und der VfB holte zwei wichtige und nicht einkalkulierte Punkte im Rennen um den Klassenerhalt.

VfB Friedrichshafen – SV Fun-Ball Dortelweil 1:6. – Am Sonntag erwartete der VfB den noch ungeschlagenen Tabellenersten. Moritz Herkner und Björn Hagemeister sahen sich im 1. Herrendoppel der starken Paarung Thomas Legleitner und Andreas Heinz gegenüber und konnten trotz guter Leistung nicht punkten. Lediglich Grittner/Schumacher ließen ihren Gegnerinnen im Damendoppel wenig Chancen und glichen zum 1:1 aus. Die folgenden Spiele mussten trotz gutem Friedrichshafener Kampfgeist abgegeben werden. Am Ende stand das erwartete 1:6.

Trotzdem konnten die Friedrichshafener Badmintonspieler zufrieden aus diesem Wochenende herausgehen, da sie sich im Abstiegskampf deutlich Luft verschaffen konnten. Sie schauen gespannt und motiviert auf die letzten Partien der Saison.