VfB Friedrichshafen schließt Mission Gold erfolgreich ab

Faustballer des VfB Friedrichshafen werden erneut Landesmeister der M 35+. Den Vorarlberger Titel haben sie jetzt zum dritten Mal gewonnen.

Faustball: (am) Vergangenen Samstag fand in Lauterach die internationale Vorarlberger Landesmeisterschaft statt, mit neuem Teilnehmerrekord. Zehn Mannschaften traten in drei Altersklassen an. Sehr zur Freude des VfB Friedrichshafen hat die Mannschaft ihren Titel in der M 35+ verteidigt.

Die Vorrunde wurde unabhängig von der Altersklasse in zwei Gruppen ausgespielt. Als Titelverteidiger startete der VfB die Mission „Gold“ gegen TS Schwarzach II, TS Lauterach, STV Walzenhausen (CH) und SV Bad Buchau. In der zweiten Vorrundengruppe, ausgetragen im schweizerischen Berneck, trafen die TS Schwarzach, FB Montlingen, SVD Diepoldsau (beide CH), der TSV Mühlhofen und der TV Wasserburg aufeinander.

Im Eröffnungsspiel trafen die Seehasen auf den starken TS Schwarzach II, der vor wenigen Wochen österreichischer Vizemeister geworden war. Nach etwas holprigem Start fand Friedrichshafen recht zügig in die Spur 2:0 (11:6, 11:6). Danach traf es die TS Lauterach. Auch hier machten die Häfler kurzen Prozess (11:6, 11:5). Im dritten Spiel stand mit Bad Buchau der frischgebackene Gauligameister gegenüber. Ein unangenehmer Gegner, der das VfB-Team mit variantenreichem Angabenspiel unter Druck setzte. Zwar ging der VfB schnell in Führung. Buchau hielt jedoch stark dagegen und gestaltete das Spiel über weite Strecken sehr ausgeglichen (8:11, 8:11). Nach einer zermürbenden, zweistündigen Pause war Walzenhausen letzter Vorrundengegner. Nach kurzer Anlaufzeit war der VfB wieder in der Spur und ließ den Schweizern (11:6, 11:5) nicht den Hauch einer Chance. Mit 8:0 Punkten belegte der VfB nach der Vorrunde den ersten Platz, der den direkten Einzug ins Finale bedeutete.

Mittlerweile waren dann auch die Teams der „Schweizer Gruppe“ in Lauterach eingetroffen. Der Wettbewerb ging in die entscheidende Phase. Wieder gab es eine längere Pause, bevor es zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen Friedrichshafen und Schwarzach kam. Sehr couragiert gingen die Vorarlberger ans Werk, wollten sie sich doch für die Finalniederlage revanchieren. Die Seehasen standen aber in nichts nach, schließlich winkte mit dem Seig der Titelhattrick. In der Folge entbrannte eine spannende Begegnung auf hohem Niveau. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ging Friedrichshafen hochverdient mit 1:0 (11:7) in Führung. Schwarzach zeigte Moral und erkämpfte sich mit den 7:11 den Satzausgleich. Im Entscheidungssatz erspielten sich die Seehasen zu Beginn einen deutlichen Vorsprung. Dieser gab Sicherheit und nun wurde mit maximalem Risiko angegriffen! Diese Spielweise sollte belohnt werden! Schwarzach fand keinen Zugriff mehr und Friedrichshafen holte sich mit dem 11:7 den Sieg und den obersten Platz am „Stockerl“.

VfB-Faustball-Abteilungsleiter Reiner Müller durfte sich gleich doppelt freuen. Neben dem erfolgreichen M-35-Teams belegte er selbst Platz zwei in der Altersklasse M45. Der „Ausgeliehene“ spielte für den befreundeten, wegen Krankeit dezimierten TSV Mühlhofen-Uhldingen und verhalf mit einer tollen Leistung den Friedrichshafener Faustballern auch in dieser Altersklasse zum Gewinn einer Medaille.

VfB Friedrichshafen: André Meier, Mario Müller, Marc Gerhardt, Michael Pieper, Tom Schmid, Jürgen Specker.