Volleyball-Champions-League VfB Friedrichshafen punktet in Paris

Die Häfler Volleyballer liegen beim 3:2 schon 0:2 zurück: Geglückter Auftakt in die Champions League

Paris Volley – VfB Friedrichshafen 2:3 (25:20, 25:22, 18:25, 18:25, 13:15 )



In der Bundesliga hat sich der VfB Friedrichshafen mit seiner neuen, jungen Mannschaft gehörig Respekt verschafft. Damit aber können Trainer Vital Heynen und seine Mannen heute Abend nicht viel anfangen. Zum ersten Mal geht's nach der erfolgreichen Qualifikation zur Champions League in der Königsklasse um Punkte. Und Paris Volley, der ehemalige Klub des Friedrichshafener Liberos Markus Steuerwald, entpuppte sich für die in Mehrzahl mit deutschen Spielern angetretenen Friedrichshafener (nicht) als der richtige Auftaktgegner.

Simon Tischer (Zuspiel), Michal Finger (Diagonal), Tomas Rousseaux, David Sossenheimer (beide Annahme und Außenangriff), Andreas Takvam, Georg Klein (beide Mittelblock) und Libero Markus Steuerwald, das hatte ihnen ihr Trainer mit auf den Weg gegeben, sollten vor allem im Block und in der Feldabwehr die "deutsch", also mit viel Kraft im Angriff, spielenden Franzosen aufhalten, die mit Roland Gergye einen ehemaligen VfB-Spieler in ihren Reihen haben. Statt aber endlich auf den Ball eindreschen zu können, brauchte der VfB viel Geduld. Der Laptop am Anschreibetisch war defekt, wie anno dazumal musste auf Papier protokolliert werden. Mit einer Viertelstunde Verspätung begann die Partie. Das Warten schien den VfB mehr beeinträchtigt zu haben (5:8). Schien. Zur Satzmitte hatten sich die Blau-Gelben stabilisiert (15:16). Aber nicht freigespielt. Und gegen Satzende hatten die Gastgeber Glück (20:20 statt 19:21), häuften sich die VfB-Fehler. Fingers Diagonalangriff ins Aus – Ende Gelände im ersten Durchgang.

Schon früh lag die Heynen-Sieben nach dem Wechsel klar zurück. Mustedanovic für Rousseaux konnte es auch nicht wirklich richten (5:8). Wacklige Abwehr, ein meist wirkungsloser Block und nur die Hinterfeldangriffe bisher Punktgarant (8:12) – egal: Die Friedrichshafener gaben nicht auf. Ein Ass von Mustedanovic und sein Aufschlag ins Aus – 14:16. Auf mehr als einen Punkt ließen die aufschlag- und angriffsstarken Pariser ihre Gäste aber nicht heran (19:22, 22:23).

Zur Abwechslung mal in Führung liegend, ging der VfB mit einem 8:4 in die erste Technische Auszeit. Der Vorsprung vergrößerte sich, unter Mithilfe der Gastgeber, auf 14:7 und 16:10. Dann hatte Heynen das richtige Näschen. der Videobeweis bestätigte die Netzberührung (20:15), und Finger sein Visier justiert. Rousseaux aber machte das 25:18.

Im vierten Durchgang konnte sich kein Team zunächst einen Vorteil verschaffen. Das 8:6 schien noch "unverdächtig", das 10:6 schon nicht mehr. Daraus wurde wieder eine enge Kiste (16:14 18:16), die mit Tischers Aufschlägen und den Blocks des eingewechselten Günthör plötzlich deutlich Richtung Tiebreak zeigte (22:17) und mit dem ersten Satzball (24:18) auch führte.

In dem führte Friedrichshafen – wieder mal nach Videobeweis – mit 7:4, musste das 7:7 hinnehmen, blieb cool (12:11) und hatte den ersten Matchball (14:11). Vergab zwei, aber dann schlug Takvam zum 15:13 und 3:2 zu.