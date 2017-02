Friedrichshafen VfB Friedrichshafen mit 3:2 gegen TSV Herrsching: Der Jubel fällt verhalten aus

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen besiegen den TSV Herrsching mit 3:2. Eine wenig überzeugende Leistung vor 2258 Fans in der ZF-Arena Friedrichshafen. Es ist das zweite 3:2 in dieser Saison gegen die Volleyballer im Lederhosen-Trikot.

Volleyball-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – TSV Herrsching 3:2 (25:22, 25:7, 34:36, 23:25, 15:9). – Der Jubel nach dem Schlusspfiff ist eher verhalten ausgefallen. „Nein“, sagt Simon Tischer, nach den Gruppenbildern mit Balljungen, Fans und Sponsoren, „gratulieren muss man uns nicht.“ Eher Underdog Herrsching, der den frischgebackenen Pokalsieger am Rande einer Niederlage hatte. „Wir haben in der ZF-Arena noch nie gewonnen“, freut sich Maximilian Hauser, der Trainer der Bayern, deshalb umso mehr über den zweiten Saisonpunkt gegen den Rekordsieger. Und Vital Heynen? „Klar wäre mir ein 3:0 lieber gewesen, als jetzt mit zwei Zähler zufrieden sein zu müssen“, ärgerte sich VfB-Coach und marschierte ins Foyer. Zur Mannschaft und den 2258 Fans, den Gewinn des DVV-Pokals feiern. Im Gegensatz zur Partie gegen Herrsching ein Glanzlicht.

Denn die war stellenweise alles andere als sehenswert. „Mit dem Spielverlauf können wir nicht restlos zufrieden sein“, kritisiert MVP Simon Tischer. Nach dem 25:7 im zweiten Satz, „im ersten waren wir nicht gerade souverän“, fanden er und seine Kollegen nur mühsam ihren Rhythmus. Die vergangenen Wochen hätten viel Energie gekostet, und nach dem zweiten Durchgang habe in einem „verrückten Spiel“ (Tischer) die Energie gefehlt. „Wir waren zu abwartend“, moniert der VfB-Zuspieler, „wollten nur sehen, wie’s läuft.“

Gar nicht gut. „Je länger, je lieber“ hatte Vital Heynen im Überschwang des Pokalerfolges über Titelverteidiger Berlin noch getönt. Nur nicht gegen die Bayern im Lederhosen-Trikot. Die drehten den Spieß um. „Das 7:25 hat uns nicht demoralisiert“, sagt Hauser. „Im Gegenteil. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir gute Chancen haben.“ 36:34 und 25:23 der unerwartete, aber verdiente Lohn. Tischers Mahnung: „Wir müssen lernen, richtig mit dem Pokalsieg umzugehen, dürfen im harten Tagesgeschäft nichts verschenken. So wie im dritten Satz, als der VfB acht Matchbälle vergeigte – und beinahe die Partie.

Zu mehr als zwei Satzgewinnen reichte es den Gästen vom Ammersee im Bruderduell der Maleschas und Steuerwalds dann doch nicht. Heynen hatte seine Starting Six komplett aufgelöst, bis auf den zweiten Libero Thilo Späth-Westerholt alle Mann in die Schlacht geworfen. „Im Tiebreak war der VfB wieder konzentriert“, zollt Hauser dem Kontrahenten Lob. Vor allem Armin Mustedanovic, der sieben der 15 Punkte machte, zuvor nur sporadisch auf dem Feld gestanden war. Entsprechend klar das 15:9, „und damit geht der Sieg in Ordnung“, fasst Hauser 121 Minuten zusammen, die nicht immer hochklassig, aber meist sehr spannend waren.

Sand im VfB-Getriebe auf dem Feld, Sand auch im Getriebe abseits der Spielfläche. Der Belgier, der seit seiner Amtsübernahme vor fünf Monaten auch hinter den Kulissen ein enormes Tempo vorlegt, stößt auf eine gewisse, nennen wir es mal, „schwäbische Besonnenheit“, seitens des Vereins, der nicht immer einer Meinung mit ihm ist. Im Sport geht man in solch einem Fall an die Öffentlichkeit (Süddeutsche Zeitung: „Der Verein muss noch lernen, wie ich ticke“). In einer Firma würde dies zur Abmahnung führen. Vital Heynen muss nicht wirklich seine Entlassung aus dem Zwei-Jahresvertrag fürchten. Er sitzt am längeren Hebel. Entsprechend kitzlig die Situation für Geschäftsführung, Beirat und Sponsoren im Umgang mit dem spontanen Mann an der Seitenlinie. Aber: „An der Mannschaft ist dieses Thema überwiegend vorbei gegangen“, versichert Tischer. Das habe mit der wenig überzeugenden Vorstellung am Samstag nichts zu tun.