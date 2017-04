Regiojnalsport See Ost VfB Friedrichshafen macht sich das Leben selbst schwer

Fußball-Landesligist VfB Friedrichshafen gewinnt beim abstiegsbedrohten SV Ochsenhausen 3:1. Der Gastgeber ist aber zeitweise nahe dran am 2:2.

Fußball-Landesliga: SV Ochsenhausen – VfB Friedrichshafen 1:3 (0:2). – Der VfB Friedrichshafen hat sich nicht von den zurückliegenden Niederlagen in Ehingen und gegen Weiler anstecken lassen und beim Tabellenzwölften letztlich verdient gewonnen. Nach souveränem Beginn hatte die Elf von Christian Wucherer aber nach dem Anschlusstreffer einige kitzlige Situationen zu überstehen.

In den ersten zehn bis 15 Minuten hatte der VfB Friedrichshafen „keinen großen Zugriff“ auf die „sehr zerfahrene“ Partie auf dem „holprigen Ochsenhausener Platz“, erzählt der Friedrichshafener Trainer, der neben den bisher schon verletzten Stammspielern auch noch auf Torjäger Daniel Di Leo ("kleine Operation") verzichten musste. Dann aber hatte der VfB das Spiel im Griff, folgerichtig sind dann auch die Tore gefallen. Statt aber nach dem 2:0 so weiter zu machen, verfiel Friedrichshafen in den „typischen VfB“, wie Christian Wucherer die Vorstellung bis zur Halbzeitpause trocken kommentierte. Statt die zahlreichen, guten Chancen zu nutzen, schon früh den Sack über den Gastgebern zuzubinden, präsentierten sich die Fußballer vom Bodensee „völlig unsortiert“ (Wucherer). Und so schaute bis zur Pause nicht mehr als das 2:0 heraus, obwohl „deutlich mehr drin gewesen“ wäre.

Da ahnte Christian Wucherer bereits, was nach dem Wechsel auf seine Mannschaft zukommen würde. „Ich habe die Spieler in der Pause gewarnt“, sagt der Trainer, „dass Ochsenhausen umstellen wird.“ Der Coach sollte recht behalten. Die Gastgeber zogen ihr Spiel an, Spielertrainer Oliver Wild wurde unter anderem nach vorn gezogen – die Gäste waren trotz der Warnung überrascht, ließen sich weit zurückfallen. „Das 1:2 hätte schon viel früher fallen können“, ist Wucherer nur froh, dass das von Friedrichshafen wieder erweckte Ochsenhausen, das zeigte, „dass es noch lebte“, dass die Hausherren in der jetzt plötzlich “engen Kiste“ erst Mitte der zweiten Hälfte zum ersten Treffer kamen. Das 1:2 fiel nach einer Standardsituation, seine Spieler hätten geschlafen, ärgert sich Wucherer, der aber gleichzeitig anerkennt, dass das Tor „gut gemacht“ war. SVO-Chancen seien zuvor schon vorhanden gewesen, monierte Wucherer das Verhalten seiner Jungs. Aber die hatten auch in der Ochsenhausener Drangphase ihre Möglichkeiten. Alleine die Chancenverwertung blieb erneut mangelhaft. Am Ende aber machte der VfB Friedrichshafen dann doch noch das dritte Tor. Die Messe war gelesen, Christian Wucherer mit dem Ergebnis zufrieden, aber nicht damit, dass der SV Ochsenhausen zu viele Chancen“ erhalten habe. „25 Minuten waren wir nicht Herr der Lage.“ Ist aber nochmals gut gegangen. – Tore: 0:1 (18.) Senkbeil (Strafstoß), 0:2 (28.) I. Tuncay, 1:2 (78.) Mayer, 1:3 (85.) Schmidt. – Schiedsrichter: Celkin.

VfB Friedrichshafen: Meier, Ljevakovic (63. Marte), Senkbeil, Nikic (63. Weissenbacher), Staudacher, Deniz, N. Di Leo, Schmidt, Strom, Merz (70. Kölle), I. Tuncay (68. Krutschin).