VfB Friedrichshafen kämpft um den Klassenerhalt

Am Wochenende letzter Spieltag der 2. Bundesliga. Das Badmintonteam ist zwar Schlusslicht, kann den Klassenerhalt aber dennoch packen.

2. Badminton-Bundesliga: Für den VfB Friedrichshafen geht es am Wochenende noch mal darum, alle Kräfte zu mobilisieren: Vor dem letzten Spieltag der Saison stehen die Friedrichshafener auf dem letzten Tabellenplatz und somit noch auf der Kippe, was den Klassenerhalt angeht. Zwei Zähler hinter dem TV Dillingen und einen Punkt hinter dem Vorletzten Wiebelskirchen sind diese jedoch immer noch zum Greifen nah. Der Vorletzte hat mit Aufsteiger Dortelweil und dem Tabellendritten Anspach Gegner, die dem VfB den Rücken freihalten können. Die „Friedrichshafener“ Partien gegen Neubiberg-Ottobrunn und Dillingen lassen dagegen zu, auf die wichtigen Punkte zu hoffen.

TV Dillingen – VfB Friedrichshafen (Samstag, 16 Uhr). – Am Samstag schlagen die Spieler im gewohnten hellblauen Trikot beim TV Dillingen auf. Dabei hoffen sie, die Heimmannschaft – wie schon in der Hinrunde – besiegen zu können. Gegen die Gastgeber hatten die Friedrichshafener bereits im Oktober wichtige Punkte verbuchen können. Besonders wichtig sind auch dieses Mal wieder die Damenpunkte, welche nicht fehlen dürfen, wenn der VfB erfolgreich sein will. Doch auch in den Spielen der Herren dürfte noch alles offen sein, da die Mannschaft vom Bodensee in Bestbesetzung antritt. „Im Hinspiel mussten wir auf zwei unserer Stammspieler verzichten; in der jetzigen Besetzung haben wir daher eine noch größere Chance auf den Sieg“, schätzt Routinier Wolf-Dieter Baier die Situation ein.

VfB Friedrichshafen – TSV Neubiberg-Ottobrunn (Sonntag, 14 Uhr, VfB-Sporthalle). – Das letzte reguläre Spiel der Saison bestreitet der VfB am Sonntag gegen Neubiberg-Ottobrunn, dem er sich in der Hinrunde 2:5 hatte geschlagen geben müssen. Durch die Reihe gut besetzt, stellen die Münchner Spieler eine große Hürde für die Mannschaft um Kapitän Arenz dar. In dieser Partie wird es nicht nur für die Herren sondern auch für die Damen eine schwierige Aufgabe, die Nerven zu behalten und die Spiele sicher nach Hause zu bringen. In den zu erwartenden knappen Duellen dürfte aber vor allem der Heimvorteil eine gute Ausgangslage sein.

Sollten aber dennoch alle Stricke reißen und der VfB Friedrichshafen nach dem letzten Duell der Saison tatsächlich auf dem letzten Tabellenplatz bleiben müssen, wäre das immer noch nicht die endgültige Entscheidung. Es gibt Anfang Mai noch eine Möglichkeit. In der Relegation kann er gegen zwei Regionalligateams um einen Platz in der 2. Bundesliga kämpfen.