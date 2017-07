Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen ist im Halbfinale des Markdorf Cups

Fußball-Landesligist trifft im Markdorf Cup am Donnerstag um 17 Uhr auf den badischen Bezirksligisten FC Uhldingen. TSV Eschach ist ausgeschieden.

Fußball: Auch der diesjährige Markdorf-Cup wurde durch den Markdorfer Bürgermeister offiziell eröffnet und startete gestern mit den ersten sechs Qualifikationsspielen.

TSV Eschach – FC Kluftern 2:0. – Das Duell württembergische Landesliga gegen badische Kreisliga A war von Beginn an ein Spiel auf ein Tor. Der TSV hatte die Partie im Griff und ging in der 30. Minute durch Reger in Führung. Sechs Minuten später erhöhte Benedikt Böning auf 2:0. Weitere Chancen konnte Eschach nicht nutzen, was sich im weiteren Turnierverlauf noch rächen sollte. – Tore: 1:0 (30. ) Reger, 2:0 (36.) B. Böning. – SR: Lamana (Salem). – Z: 120.

FC Kluftern – FC Uhldingen 0:7. – Auch in die zweite Partie kam der FC Kluftern nicht rein. Neu-Bezirksligist Uhldingen war die deutlich präsentere Mannschaft und zündete ein wahres Torfeuerwerk. So gelang Mitko Dimitrov neben dem 1:0 (10.) auch das 3:0 (23.) und 4:0 (27.). Der Aufsteiger in die badische Bezirksliga baute mit sieben Treffern eine günstige Tordifferenz auf. – Tore: 0:1 (10.) M. Dimitrov, 0:2 (16.) Gamper, 0:3 (23.) M. Dimitrov, 0:4 (27.) M. Dimitrov, 0:5 (30.) Scheitler, 0:6 (33.) Matur, 0:7 (34.) Celik.

FC Uhldingen – TSV Eschach 1:1. – Eschach war zwar gegen den FC Uhldingen spielbestimmend, konnte diesen Vorteil jedoch nicht nutzen. In der 24. Minute erzielte Benedikt Böning das 1:0, doch der FC Uhldingen brachte die TSV-Abwehr in Bedrängnis, dass in der 38. ein Eigentor zum 1:1 fiel. Uhldingen kam aufgrund einer besseren Tordifferenz überraschend ins Halbfinale der Qualifikation. Enttäuschung beim TSV Eschach, welcher wie vergangenes Jahr früh ausschied. – Tore: 0:1 (24.) B. Böning, 1:1 (38.) ET.

VfB Friedrichshafen – FC Überlingen 1:0. – Die erste Partie in der SÜDKURIER-Gruppe begann verhalten, doch der VfB gewann im Verlauf des Landesligaduells die Oberhand. Seine erste Chance war ein Lattentreffer. Erst in der 32. Minute erzielte Nico Di Leo mit einem Flachschuss das verdiente 1:0. Überlingen hatte nichts entgegensetzen. – Tore: 1:0 (32.) N. Di Leo. – SR: Dorss (Markdorf; auch für alle folgenden Partien). – Z: 160.

FC Überlingen – FSG Zizenhausen/Hi./Ho. 0:2. – Der Bezirksligaabsteiger zeigte eine engagierte Leistung und war das gesamte Spiel überlegen. Den Überlingern spürte man die Strapazen der vergangenen Relegation noch an, außerdem fehlten wichtige Spieler. Erst traf Gohl (22.), nur eine Minute später erzielte Akkol direkt nach dem Wiederanpfiff das 2:0. – Tore: 0:1 (22.) Gohl, 0:2 (23.) Akkol.

FSG Zizenhausen/Hi./Ho.- VfB Friedrichshafen 0:4. – Das letzte Spiel am Sonntag gewann der VfB ohne große Mühe. Nach fünf Minuten ging er durch Hohmann in Führung, drei weitere Tore folgten, somit steht der VfB als zweiter Halbfinalist der Qualifikation fest, und trifft auf den FC Uhldingen. – Tore: 0:1 (5.) Hohmann, 0:2 (12.) Genua, 0:3 (20.) Hohmann, 0:4 (36.) I. Tuncay.

Die Spiele heute

18 Uhr: SV Weingarten SpVgg F.A.l., 19 Uhr: SpVgg F.A.L. – TSV Tettnang, 20 Uhr: TSV Tettnang – SV Weingarten.