Friedrichshafen VfB Friedrichshafen ist "bereinigter" Tabellenführer

Der VfB Friedrichshafen gewinnt am Samstag seine zwölfte Bundesligapartie in Bühl mit 3:1. die Volleyballer profitieren von der Berliner 1:3-Niederlage in Lüneburg. Sie haben jetzt einen Punkt Vorsprung auf die Recycling Volleys.

Volleyball-Bundesliga: TV Ingersoll Bühl – VfB Friedrichshafen 1:3 (15:25, 25:21, 16:25, 18:25). – (gek) Der VfB Friedrichshafen gewinnt am Samstag sein zwölftes Bundesligaspiel in Folge. Nur im zweiten Satz schwächelten die Friedrichshafener, zeigten ansonsten aber ein solides Spiel und beherrschten den Gastgeber vor allem im Aufschlag und mit dem Block. Felix Orth-mann wurden bei Bühl und Armin Mustedanovic beim VfB als wertvollste Spieler ausgezeichnet. Nach der Niederlage der Berlin Recycling Volleys klettert der VfB nun mit 34 Punkten auch in der bereinigten Tabelle auf Rang eins der Bundesliga.

Sollte der VfB Friedrichshafen in den vergangenen Spielen eine Schwäche gezeigt haben, dann war es der Satzbeginn. Dieses Mal schien Chef-Trainer Vital Heynen das Team um Anastasios Protopsaltis und Armin Mustedanovic über Außen, Andreas Takvam und Jakob Günthör durch die Mitte, Diagonalangreifer Michal Finger, Zuspieler Simon Tischer und Libero Markus Steuerwald genau auf diesen Umstand aufmerksam gemacht zu haben. 4:1 und 8:5 lagen die Friedrichshafener vorn, überzeugten mit einer stabilen Annahme und starken Blocks von Finger und Günthör. Unaufgeregt spielten die Volleyballer vom Bodensee ihre Chancen aus (12:8), und Jakob Günthör brachte mit einem erneuten Block die Häfler mit fünf Zählern in Front (18:13). Finger setzte mit einem sehenswerten Angriff in den Drei-Meterraum einen drauf, Protopsaltis erhöhte mit einem Ass (19:13, 20:13). Bühl kam noch zwei Mal zum Service, ehe Mustedanovic nach Steuerwald-Abwehr das klare 25:15 erledigte.

Weniger klar entwickelte sich der Start in den zweiten Durchgang. Bühl verteidigte besser und fand öfter die richtige Lösung im Angriff: Die Friedrichshafener bekamen keinen Zugriff im Block (5:5, 6:8), machten Fehler im Aufschlag und standen nicht mehr so konsequent in der Feldabwehr, bis Vital Heynen beim 10:13 die Auszeit nahm und David Sossenheimer für Protopsaltis einwechselte. Allerdings blieben die Schwarzwälder in der Spur, beim VfB lief vor allem im Angriff nicht viel zusammen (15:18, 16:21). Fünf Satzbälle bekamen die Bühler und verwandelten schließlich den dritten zum 21:25.

Heynen setzte wieder auf seine Startformation und die zahlte sein Vertrauen zurück. Vor allem durch die Mitte war Friedrichshafen jetzt erfolgreich und es setzte sich auch dank Libero Markus Steuerwald früh im Satz ab (8:4). Günthör schlug ein Ass, Finger ebenfalls und der Diagonalangreifer legte mit fünf weiteren Angaben den Grundstein für sechs Friedrichshafener Punkte in Folge (13:7, 20:9). Vital Heynen brachte Tomas Kocian im Zuspiel, das Team blieb in der Spur. Ein Aufschlagfehler der Gastgeber besorgte die 2:1-Satzführung (25:16).

Dann hat der VfB durchgezogen

Im vierten Durchgang zogen die Friedrichshafener dann durch. Mit starker Verteidigung lagen sie zur ersten Technischen Auszeit 8:5 in Front. Ein starker Block von Tischer und Günthör baute die Führung weiter aus (9:5, 14:9). In allen Disziplinen war der VfB jetzt die beherrschende Mannschaft, auch die Aufschläge kamen nun gefährlicher und damit erfolgreicher (20:14). Michal Finger war es schließlich, der den Block zum Matchgewinn anschlug (25:18)

„Bühl hatte nur einen etatmäßigen Außen-Annahmespieler“, sagte Heynen. „Diese Situation müssen wir konsequenter nutzen und dürfen den zweiten Satz nicht verlieren. Bühl hat dort die Gunst genutzt und sich den Satz geholt“, zeigte er sich kritisch. „Uns ist dies nur in den anderen Durchgängen gut gelungen.“