Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen ist Tabellenführer

Faustball-Verbandsliga: (am) Einen Saisonstart nach Maß legte der VfB Friedrichshafen am Sonntag in Bissingen/Teck hin. Mit drei Siegen in drei Spielen sicherte er sich zum Auftakt der Feldrunde die Tabellenführung und ist damit auf Kurs Wiederaufstieg.

Im Eröffnungsspiel gegen den TV Ochsenbach kämpften beide Teams mit den widrigen Bedingungen. Regen und starke Windböen erschwerten einen ordentlichen Spielaufbau. Jedoch kam der VfB mit der Situation besser zurecht und holte sich mit einem schnellen 3:0 Sicherheit. Ochsenbach versuchte, den Anschluss herzustellen, der VfB hatte jedoch auf jeden Punkt die passende Antwort und gewann souverän die ersten beiden Sätze. Im dritten lief die VfB-Offensive zu Höchstform auf beim 3:0 (11:5, 11:6, 11:4). Gegen den NLV Vaihingen II bekamen die Zuschauer das wohl beste und dramatischste Spiel des Tages serviert. Der erste Durchgang ging, begünstigt durch zahlreiche Eigenfehler, an den NLV Vaihingen. Dann aber hatten sich die Friedrichshafener gefangen und lieferten im zweiten Satz einen offenen Schlagabtausch. Jeden Punkt des Gegners glich David Ressel mit seinen Sprungangaben aus. Dann retteten Jens Krüger und Fabian Schmidt zweimal in höchster Not mit spektakulären Flugeinlagen und ab diesem Moment kippte das Spiel. Nach dem Satzausgleich holte der VfB mit einer hochkonzentrierten Leistung den dritten Durchgang. Der letzte Satz war Dramatik pur. Spektakuläre Aktionen auf beiden Seiten – es ging in die Verlängerung und David Ressels Ass diagonal vor den überraschten Zweitschläger holte mit dem 3:1 (9:11, 14:12, 11:8, 15:14) den zweiten Sieg. Dieses Spiel hatte viel Kraft gekostet und die Erholungszeit vor dem Spiel gegen Bissingen war viel zu kurz. Die Hausherren nutzten die Situation (6:2). Coach Marc Gerhardt nahm eine Auszeit und ließ in der Abwehr Schmidt und Krüger Seiten tauschen. Mit einer sensationellen Energieleistung holte der VfB auf und ging in Führung (11:10), war nun am Drücker und holte sich den Satz. Bissingen war geschockt, der VfB wie im Rausch. Nach dem Gewinn des zweiten Durchgangs war beim Gastgeber endgültig der Ofen aus. Die Seehasen gewannen erneut 3:0 (15:13, 11:6,11:6).

VfB Friedrichshafen: Ressel, Paul, Schmidt, Pieper, Krüger.