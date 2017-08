Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen in dritten Runde

Fußball-Landesligist gewinnt am Mittwochabend mit 1:0 im WFV-Pokal. Mathias Terbo schießt das "goldene" Tor gegen den FV Olympia Laupheim.

Fußball-DB-Regio-WFV-Pokal, 2. Runde: VfB Friedrichshafen – FV Olympia Laupheim 1:0 (1:0). – Der VfB Friedrichshafen steht in der dritten Runde und trifft am 30. August auf den FV Ravensburg II (2:0 in Albstadt gewonnen). „Mir hat vor allem gefallen“, erzählt Christian Wucherer, „wie vor allem die jungen Spieler gefightet haben.“ Keinen Ball hätten sie verloren gegeben, nichts hergeschenkt, fügt der Friedrichshafener Trainer an, der den knappen Sieg durchaus als verdient ansieht.

Und es ging gut los im Zeppelinstadion. Friedrichshafen habe „gut mitgespielt, ordentlichen Fußball gezeigt“ gegen den Verbandsligaabsteiger. Und die „vielleicht“ zu diesem Zeitpunkt „bessere Mannschaft“ ist verdient früh in Führung gegangen. Nach der Balleroberung steckte Eugen Strom das Spielgerät zu Daniel Di Leo durch, der den von halbrechts heranrauschenden Mathias Terbo bediente. „Und der chippte das Leder über den Torwart“, schildert Wucherer das Enstehen des 1:0.

Danach habe seine Mannschaft noch Chancen aus dem Spiel heraus gehabt. Laupheim sei nur durch Standards halbwegs gefährlich gewesen. Denn: Die Friedrichshafener Innenverteidiger und die beiden „Sechser“ seien die Laup-heimer früh angelaufen, hätten somit verhindert, dass deren Taktik mit langen Bällen zum Tragen komme. Der VfB ging verdient mit dem 1:0 in die Kabine, hatte aus seinen „zwei, drei cleveren Aktionen“ kein weiteres Kapital schlagen können.

Nach der Pause veränderte sich das Spielgewicht. Es wurde „ein bisschen schwieriger“. Statt mit hohen Bällen kamen die Gäste nun übers Passspiel, kombinierten sich durch, eroberten zweite Bälle und hatten deshalb zwei oder drei hochkarätige Torchancen. Es blieb aber beim zu Null für den VfB, weil Heiko Holzbaur im Friedrichshafener Kasten einen „Sahnetag“ erwischte.

„Er hat uns im Spiel gehalten“, lobt Christian Wucherer den Neuzugang vom SV Weingarten. Das Laupheimer Sturmgewitter richtete keinen Schaden an, gegen Friedrichshafener,die mit viel Leidenschaft kämpften. Aber auch die Stürmer des Gastgebers blieben erfolglos. In den „letzten 15 Minuten hätten wir aus den drei richtig guten Möglichkeiten noch mindestens ein Tor machen müssen“, kommentierte Wucherer die wenig effektiven Angriffe.

Das können Daniel Di Leo und Co am Samstag um 17 Uhr besser machen, im Testspiel gegen VerbandsligistFC Wangen. Noch mehr würde sich der Friedrichshafener Coach dann aber darüber freuen, wenn seine Mannschaft auch spielerisch noch einen Zahn zulegte. – Tore: 1:0 (5.) Terbo. – Schiedsrichter: Lehmann.

VfB Friedrichshafen: Holzbaur, Schmitz (65. Hohmann), Abadzic (46. Gebhard), Metzler, Strom, N. Di Leo, Nikic, D. Di Leo, Terbo, Marte (80. Danckert), Merz (46. Booch).