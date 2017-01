VfB Friedrichshafen: hohe Hürden im Kampf gegen Abstieg

Das Badmintonteam spielt am Wochenende gegen Anspach und Dortelweil. Der VfB Friedrichshafen ist Außenseiter in der VfB-Halle.

2. Badminton-Bundesliga: (jas) Nach der Winterpause, die der VfB Friedrichshafen auf Tabellenplatz sieben verbracht hat, geht es am Wochenende mit dem ersten Spieltag im neuen Jahr weiter. Die Friedrichshafener treffen auf die SG Anspach und den Tabellenersten SV Fun-Ball Dortelweil, versprechen sich in diesen beiden Partien nicht allzu viele Chancen.

VfB Friedrichshafen – SG Anspach (Samstag, 14 Uhr, VfB-Sporthalle). – Anspach, das die Mannschaft vom Bodensee in der Hinrunde mit 6:1 geschlagen hat, wird voraussichtlich in Bestbesetzung antreten. Allerdings hoffen die Gastgeber an diesem Wochenende auf ein besseres Ende, da die Stammspieler Nathalie Grittner und Moritz Herkner wieder mit von der Partie sind. Somit setzen die Hausherren erneut auf das Damendoppel, das den ersten Punkt liefern könnte. Auch das Dameneinzel, das im Hinspiel über die volle Distanz von fünf Sätzen gegangen war, wird am Wochenende wieder hart umkämpft sein. Gegnerin Theresa Wurm zeigte sich zudem bei den südwestdeutschen Meisterschaften mit drei Titeln in Bestform. Aber auch die VfB-Herren wollen in ihrem „Wohnzimmer“ zur Bestform auflaufen und ebenfalls Punkte für den Klassenerhalt sichern. Gegen Philipp Discher, den amtierenden südwestdeutschen Meister im Einzel, wird dieses Vorhaben aber erneut ein schwieriges Unterfangen. Ebenfalls für die SG am Start ist Daniel Benz, der auf der südwestdeutschen Ebene sowohl im Doppel als auch im Mixed nicht zu schlagen war. Mit diesen starken Spielern im Gepäck ist die SG Anspach eine große Hürde für die Friedrichshafener. Mit einem 3:4-Endresultat gegen den Tabellendritten wäre der VfB folglich sehr zufrieden.

Der Tabellenführer kommt

VfB Friedrichshafen – SV Dortelweil (Sonntag, 11 Uhr, VfB-Sporthalle). – Am Sonntag schlagen die Spieler um Kapitän Tobias Arenz gegen den SV Dortelweil auf, der sich mit acht Siegen als Überflieger der Liga herausgestellt hat. Denn der Tabellenführer kann nicht nur mit seinen starken Herren überzeugen, sondern hat darüber hinaus auch die stärksten Damen der 2. Bundesliga in seinen Reihen. In dieser Begegnung gilt es für die Heimmannschaft also, möglichst viel aus den einzelnen Spielen mitzunehmen. Mit nur einem gewonnenem Satz im Hinspiel ist dabei beim VfB Friedrichshafen noch viel Luft nach oben. Durch ihren Heimvorteil, mit den Zuschauern im Rücken hoff der VfB darauf, den einen oder anderen Satz zu gewinnen und das Ergebnis des Hinspiels zu übertrumpfen.