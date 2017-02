Friedrichshafen VfB Friedrichshafen hält den Ball flach

Die Volleyballer gewinnen 3:0 in Lüneburg. Friedrichshafen geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel am Sonntag in der ZF-Arena - der punktgleiche Meister Berlin RV kommt.

Volleyball-Bundesliga: SVG Lüneburg – VfB Friedrichshafen 0:3 (23:25, 23:25, 16:25). – (gek) Der VfB Friedrichshafen bleibt auch im 18. Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen und geht als Tabellenführer in die letzte Begegnung der Hauptrunde am Sonntag zu Hause gegen den punktgleichen Verfolger Berlin Recycling Volleys. Als beste Spieler wurden bei Lüneburg Matthias Pompe und bei Friedrichshafen Athanasios Protopsaltis ausgezeichnet.

Zuallererst mussten die Mittelblocker Andreas Takvam und Jakob Günthör, die Außenangreifer Anthanasios Protopsaltis und Armin Mustedanovic, Diagonalangreifer Michal Finger, Zuspieler Simon Tischer und Libero Markus Steuerwald in der Lüneburger Gellersenhalle einmal den Ball flach halten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem in der Annahme war zu spüren, dass sie sich auf die niedrige und enge Halle vorbereitet hatten. Die meiste Zeit des ersten Satzes führten die Friedrichshafner (8:5, 12:9), und vor allem Finger und Protopsaltis ließen die SVG-Abwehr alt aussehen. Nur zwei Mal kam Lüneburg heran (12:13, 17:18), Heynen nahm eine Auszeit, brachte David Sossenheimer für Mustedanovic und dann Georg Klein für Günthör. Ein gefühlvolles Ass von Finger brachte das 22:20, Protopsaltis beeindruckte als Ein-Mann-Block und Finger setzte den Schlusspunkt des ersten Satzes (25:23).

Gleich zu Beginn des zweiten Durchganges tobten die etwa 1000 Zuschauer, Lüneburg lag schnell mit drei Punkten vorn (6:3). Vor allem in der Annahme hatte der VfB Probleme, der sich zwar immer wieder heranarbeitete (12:13, 16:17), den Lüneburgern aber auch immer wieder die lange Leine ließ. Heynen brachte Mustedanovic für Sossenheimer und kurz Tomas Rousseaux für Protopsaltis, doch die SVG schien sich nicht stoppen zu lassen (22:19). Der VfB hatte noch zwei Trümpfe im Ärmel: Der eingewechselte Tomas Kocian servierte ein Ass und Simon Tischer glückte der Ausgleich. Lüneburg war verunsichert, kassierte ein weiteres Ass von Finger und der Tscheche setzte auch den fünfundzwanzigsten Punkt die Linie herunter ins Feld (25:23).

Wieder waren es drei Punkte Rückstand, die der VfB sich zu Beginn des Satzes einfing (0:3), allerdings sollte es nicht mehr ganz so spannend werden wie zuvor. Protopsaltis sorgte für die Führung mit einem Block, seine Kollegen entschärften in der Feldabwehr mehr und mehr Bälle, Finger zwang die Lüneburger mit einem Aufschlag, den Ball an die Decke zu spielen (7:10). Ein Fehler, der in der sieben Meter hohen Halle dem SVG im Spielverlauf drei Mal, dem VfB kein einziges Mal passierte. Der VfB spielte routiniert zu Ende, vergrößerte seinen Vorsprung und Georg Klein blockte zum ungefährdeten 25:16.

„Das hat wieder gezeigt, dass man uns nicht bis zum 23:23 zwingen soll“, sagte Heynen. „In diesen Momenten haben wir einfach die konstantere Mannschaft, solche Spielstände liegen uns. Trotzdem war es eine enge Partie, die wir erst im dritten Satz vollständig in unserer Hand hatten.“