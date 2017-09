Fußball VfB Friedrichshafen gegen Laupheim: Sechs Treffer in einer Halbzeit

Nach einer sehenswerten und torreichen Partie trennt sich Fußball-Landesligist VfB Friedrichshafen gegen Laupheim 3:3-Unentschieden.

VfB Friedrichshafen – FC Olympia Laupheim 3:3 (3:3). – Am Ende der Partie waren beide Mannschaften über das Unentschieden im Zeppelinstadion nicht zufrieden. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit drei Mal in Führung. Die Friedrichshafener konnten an das gute Spiel in der ersten Halbzeit im zweiten Spielabschnitt nicht anknüpfen. Nach 45 Minuten stand das Ergebnis schon fest. Bei sechs Toren in einer Halbzeit kamen die Zuschauer auf ihre Kosten, und das hat schon Seltenheitswert.

Kaum waren 60 Sekunden gespielt, fiel schon der erste Treffer. Der VfB konnten eine harmlose Situation im Strafraum nicht klären. Der Ball fiel vor die Füße von Simon Hammerschmidt, und es stand 1:0 für den FV. Schon zwei Minuten später war es Sascha Hohmann, der von der Strafraumgrenze mit einem Heber über den Torwart den 1:1-Ausgleich erzielte. Danach gab es für beide Teams die Möglichkeit, in Führung zu gehen. In der 18. Minute machte die VfB-Abwehr das zweite Geschenk. Eine missratene Kopfballabwehr kam wieder zum Gegner, und Robin Biesinger hatte wenig Mühe, den Ball aus wenigen Metern zum 1:2 im Tor unterzubringen. Als Daniel Di Leo von seinen Gegenspielern in der 22. Minute nicht zu halten war, foulte ihn der Laupheimer Schlussmann vor dem Strafraum – und sah die Rote Karte. Fünf Minuten später wehrte der VfB-Abwehrspieler im Strafraum aus kurzer Distanz eine Flanke ab. Der Unparteiische sah bei dieser Aktion ein Handspiel und es gab Strafstoss, sicher verwandelt von Ivan Vargas Müller zum 3:1 für die Gäste. Das waren drei Tore für die Laupheimer, die sie mit minimalem Aufwand erzielten.

Trotz der zwei Tore Rückstand waren die Häfler weiterhin spielbestimmend und machten mächtig Druck. Ein sehenswerter Pass von Daniel Di Leo durch zwei Abwehrspieler kam bei Sascha Hohmann an. Souverän verkürzte er mit seinem zweiten Treffer in der 36. Minute auf 2:3. Die Laupheimer hatten in dieser Phase gegen das Spiel der Gastgeber alle Mühe, einen weiteren Treffer zu verhindern. In der 44. Minute klappte es mit dem Ausgleich. Eine Flanke von Joshua Merz köpfte Ibrahim Tuncay zum 3:3-Ausgleich.

Mit einem Mann weniger spielten die Gäste nach dem Wechsel erwartungsgemäss defensiver. Die Häfler hatten dadurch mehr Ballbesitz, aber das Spiel gegen die starke Defensive war deutlich schwieriger. So waren die Angriffe meist am Strafraum der Laupheimer zu Ende. Der Spielverlauf ermöglichte es den Gästen, auf Konter zu spielen. Dies gelang ihnen und es gab gefährlich Situationen vor dem Häfler Tor. Ein Kopfball ging an die Latte und zwei weitere Chancen hätten den vierten Treffer bedeuten können. Die Gastgeber spielten zwar weiterhin mehr in der gegnerischen Hälfte, doch vom Schwung aus der ersten Halbzeit war wenig zu sehen. Sie schafften es nicht konsequent, sich wieder ins Spiel zu bringen. Auch waren ihre Aktionen für die Laupheimer Abwehr leicht auszurechnen. So blieb es für den VfB nach der dritten Partie beim zweiten Unentschieden und einem Sieg. „Unerklärlich der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit. Es fehlte bei uns im Spiel nach vorne der Druck und die Stabilität“, war auch VfB-Trainer Christian Wucherer nicht zufrieden.