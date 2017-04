Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen fehlt ein Kevin Bentele

Fußball-Landesligist vergibt am Samstag sehr viele Chancen und verliert das Spitzenspiel mit 2:4 gegen den Tabellenzweiten FV RW Weiler. Die erste Heimniederlage seit September 2016.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – FV RW Weiler 2:4 (1:2). – Der VfB Friedrichshafen hatte seit September 2016 kein Heimspiel mehr verloren. Am Samstag unterlagen die Friedrichshafen im Spitzenspiel dem SV Weiler, obwohl sie auch dieses hätten gewinnen können, die Möglichkeiten dazu waren gegeben.

Bereits in der zehnten Minute gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Alessio Genua wurde von Pascal Booch am Strafraum genau angespielt. Der ließ zwei Gegenspielern und dem Torspieler keine Abwehrchance. Sein Schuss landete unhaltbar im Tor. Nach einem Eckball für die Gäste stand es eine Minute später 1:1. Der Ball wurde am Fünfmeterraum von Niklas Hartmann weitergeleitet, und wie der Ball durch die vielen Abwehrspielerbeine doch im Tor hatte landen können, war nicht nachvollziehbar. Den ersten Schuss der Gäste in der 17. Minute parierte VfB-Torhüter Philipp Meier mit einer Glanzparade. Ein völlig unnötiges und unverständliches Foulspiel am eigenen Fünfmeterraum unterlief (21. Minute) Ugur Tuncay. Kevin Bentele verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:1 für die Allgäuer. Der Tabellenzweite hatte innerhalb von elf Minuten das Spiel gedreht. Die Friedrichshafener waren davon wenig beeindruckt. Immer mehr spielte sich die Begegnung in der Hälfte der Gäste ab. Die Chancen zum Ausgleich waren da, doch Torhüter Andreas Hane verhinderte den durch gute Paraden. So auch in der 44. Minute, als Pascal Booch einen hohen Ball mit dem Kopf verlängerte und der Schlussmann mit tollem Reflex das Spielgerät gerade noch über die Latte lenken konnte.

Nach dem Wechsel dasselbe Spiel. Die Friedrichshafener waren ständig im Angriff und mit hohem Aufwand verteidigte der Tabellenzweite seine knappe Führung. Selbst etwas Konstruktives aufbauen, dazu kam und wollte er nicht. Nur mit langen Bällen aus der Abwehr heraus versuchte Weiler, seine beiden Stürmer in Szene zu setzen. Erst einmal aber brannte es vor dem FV-Tor: Joshua Merz (53.) kämpfte sich durch die Abwehr, sein Schuss aber landete an der Latte. Fünf Minuten später verfehlte sein Schuss um Zentimeter das Ziel. Ab der 61. Minute weitere Chancen: Auch die wurden vom Torhüter oder mit großem Einsatz der Abwehrspieler zunichte gemacht. Einen klaren Treffer nach einer Flanke von Lukas Schmid erzielte Ibrahim Tuncay. Der Schiedsrichter entschied auf Abseits, eine Fehlentscheidung. Dann ein gewonnener Zweikampf der Gäste an der Mittellinie, Kevin Bentele kam an den Ball und wie aus dem Nichts stand es (69.) 3:1 für Weiler. Joshua Merz (80.) ließ nach dem 2:3 bei den Gastgebern nochmals Hoffnung auf wenigstens den Ausgleich aufkeimen. Die Chance dazu hatte (83.) Ibrahim Tuncay. Zwei Mal parierte der Torhüter prächtig und alleine vor dem Tor ging sein Schuss über den Kasten. In der 85. Minute sah Sandro Brugger die Gelb-Rote Karte. In der 90. Minute kam Kevin Bentele am Strafraum an den Ball. Eine Drehung, ein Schuss und es stand 4:2 für die Gäste. In der Nachspielzeit handelte sich Ugur Tuncay die Gelb-Rote Karte wegen wiederholtem Foulspiel ein.

„Wir wussten, dass Friedrichshafen eine spielstarke Mannschaft hat, und daran haben wir uns orientiert. Wir machten die Tore immer zum richtigen Zeitpunkt. Kevin Bentele ist mit seinen 29 Treffern nun mal unsere Garantie auch für glückliche Siege“, sagte FV-Trainer Jürgen Kopfsguter. „Wer solche Chancen nicht reinmacht, steht am Ende mit leeren Händen da“, meinte der etwas aufgebrachte VfB-Trainer Christian Wucherer. – Tore: 1:0 (10.) Genua, 1:1 (11.) Hartmann, 1:2 (22., Strafstoß) Bentele, 1:3 (69.) Bentele, 2:3 (80.) Merz, 2:4 (90.) Bentele. – Gelb-Rot: (85.) Brugger (Weiler), 90. (U. Tuncay) Friedrichshafen. – Schiedsrichter: Kahle. – Zuschauer: 150.

VfB Friedrichshafen: Meier, Senkbeil, U. Tuncay, Deniz, N. Di Leo, Nikic, Booch, Schmidt (74. Kölle), Genua (46. I. Tuncay), Merz, D. Di Leo.