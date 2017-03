VfB Friedrichshafen erfolgreichster Box-Verein

Baden-Württembergische Meisterschaften der Jugend hat in Ruit stattgefunden. Sieben Mal Gold und einmal Silber für die Nachwuchsathleten des VfB Friedrichshafen.

Boxen, Baden-Württembergische Meisterschaften der Jugendklassen: (veh) Bei 180 Teilnehmern aus 46 Vereinen konnte die Riege des VfB Friedrichshafen am vergangenen Wochenende in Ruit an alte Erfolge anknüpfen und hat sich am Sonntagabend im Medaillenspiegel vor dem BR Karlsruhe Knielingen und RW Stuttgart auf Rang eins bei den Jugendmeisterschaften platziert. Bei acht Teilnehmern konnte das Trainerteam der Zeppelinstadt, bestehend aus dem ehemaligen Deutschen Meister Reinhard Erne, Tito Furtado, der seit Kurzem selbst eine Box-Schule in Lindau betreibt, Andi Zink und Abteilungsleiter Klaus Kaibach, mit der Ausbeute von sieben Gold- und einer Silbermedaillen mehr als zufrieden sein.

Klaus Kaibach lobte denn auch die von Erne geleitete Vorbereitungsphase seiner Trainer: „Knielingen, Villingen, Heilbronn und Neckarsulm sind alles Vereine, die ganz vorn hätten landen können. Aber unsere Mannschaft war die konstanteste und landete zurecht ganz oben. Der kontinuierliche Aufbau des Trainerteams zeigt Früchte und man sieht, dass wir weiter auf dem richtigen Weg sind.“

Amelie Zink stand als erste Athletin der Friedrichshafener Boxer im Ring und traf auf die ihr nicht ganz unbekannte Linda Maier. Im Halbfinale konnte Zink in der Gewichtsklasse bis 48 kg von Anfang an die Blumbergerin unter Druck setzen und durch geschickte Ausweichbewegungen die Distanz der größeren Gegnerin überwinden. Durch mehrere Schlagserien zum Kopf und Körper in der Halbdistanz setzte sich Zink klar durch. Mit diesem klaren Punktesieg stand sie im Finale und traf die erfahrenere Charlotte Rötten, die, bedingt durch ihren Reichweitenvorteil, auch als Favoritin galt. Wieder ging die Boxerin des VfB Friedrichshafen in die Halbdistanz, baute Druck auf und schnitt Rötten immer wieder den Weg ab. Andi Zink, Vater und Trainer der jungen Faustkämpferin, sah in dem Finalkampf drei sehr knappe Runden, die alle für seine Tochter gewertet wurden.

Bei den Kadetten zeigten Leon Lehn und Koray Öcal einen interessanten Finalkampf. In der ersten der drei Runden brachte Lehn den Schwäbisch Gmünder immer wieder in Bedrängnis und gewann diese. Den Vorsprung gab er in der zweiten wieder ab, weil der junge Friedrichshafener etwas verhaltener boxte und er musste nach einem packenden Duell in der dritten Runde den Sieg mit einer äußerst knappen Punktwertung abtreten. Landestrainer Jörg Schwiperich bestätigte dem zweifachen Vizemeister gute Leistungen. „Für mich hat Leon das äußerst knappe Duell gewonnen“, sagt Kaibach, der in Ruit als Kampfrichter-Obmann fungierte. „Er hat eine super Leistung gebracht.“

Im Finale des Bantamgewichts zwischen dem Friedrichshafener Max Lehn und dem Tuttlinger Dogan Karaaslan beherrschte Lehn von Beginn an seinen Kontrahenten. Ab der zweiten Runde beschränkte er sich auf lange Treffer und konterte den Tuttlinger geschickt aus. Nachdem Karaaslan eine Verwarnung ausgesprochen kam und einmal angezählt wurde, stand der überlegene Lehn als Meister fest.

Ebenso chancenlos war Merk Collin vom SC Pforzheim im Finale der Kadetten gegen den Baden-Württembergischen Meister Denis Prijachkine. Der Friedrichshafener Faustkämpfer verteidigte seinen Titel mit präzisen Schlag-serien, sodass der Ringrichter den Kampf in der ersten Runde abbrach und das Urteil technischer K. o. lautete. Zwillingsbruder Anatolji stand ebenfalls gleich im Finale. Der Bruchsaler Jan Jungblut wurde jedoch vom Ringarzt nicht zugelassen. Deshalb kam der Kadett zu Meisterehren ohne kämpfen zu müssen.

Klare Kopf- und Körpertreffer bescherten Rafael Sfischi, der zum ersten Mal an einer Meisterschaft teilnahm, bei den Junioren in der Gewichtsklasse bis 75 kg die Goldmedaille. Zuerst wirkte Sfischi etwas nervös, fand schließlich doch zu seiner Linie zurück und bezwang Albin Alushaj aus Rems klar.

Ebenso wie Sfischi gab Ramon Bruhn-Furtado sein Meisterschaftsdebüt und glänzte mit Gold. Wie sein Onkel Tito, der ebenfalls beim VfB boxte und Zweitligaboxer war, verfügt der junge Furtado über ein großes Kämpferherz. Dies zeigte er bei beiden Fights. Im Halbfinale gegen Alijan Azizi konnte er in der zweiten und dritten Runde mehrere Schlagserien landen und sein Gegenüber auf den Boden schicken, was einen klaren Sieg bedeutete. Somit stand Furtado im Finale gegen den Rastatter Andreij Braccacel. Der Friedrichshafener hinterließ auch da einen schlagkräftigen Eindruck. In der zweiten Runde beendete er den Meisterschaftskampf mit technischem K. o.

Secho Akyüz, bereits Meister in Niedersachsen, konnte seine positive Kampfbilanz bei diesem Turnier ausbauen. Vom SV Spaichingen stand dem VfB-Neuzugang der erfahrene Aleksej Felde gegenüber. Beide Offensivboxer traten mit großem Kampf- und Siegeswillen in den Ring. Die erste Runde ging an den Spaichinger, die zweite und dritte an den Friedrichshafener, der sich besser auf sein Gegenüber einstellen konnte und mit geschickten offensiven Angriffen seinen Vorteil erkämpfte.

Der Medaillenspiegel

1. VfB Friedrichshafen (8 Teilnehmer) 7 Gold/1 Silber.

2. BR Karlsruhe Knielingen (8) 5 Gold/1 Silber

2. RW Stuttgart (7) 5 Gold/1 Silber

4. VS Villingen-Schwenningen (17) 4 Gold/8 Silber

5. SV Heilbronn (10) 4 Gold/2 Silber