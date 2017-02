VfB Friedrichshafen bestreitet erstes Endspiel an der Ägäis

VfB Friedrichshafen ist am Mittwoch in Izmir gefordert. Nur ein klarer Sieg hilft auf dem Weg in die K.-o.-Runde weiter. Das vorletzte Gruppenspiel in der Champions-League.

Volleyball-Champions-League: Arkas Izmir – VfB Friedrichshafen (heute, 17.30 Uhr, deutsche Zeit). – (gek) „Friss Vogel, oder stirb“, heißt es für den VfB, der heute in der Türkei zum Siegen verpflichtet ist, will er sich die Chance erhalten, in der Königsklasse unter die Top 12 von Europa einzuziehen. Die Fans können beim Public Viewing ab 16.30 Uhr im VIP-Bereich der ZF-Arena mitfiebern.

Direkt am Montagmorgen haben sich die Friedrichshafener Volleyballer von Berlin aus auf den Weg ins 2500 Kilometer entfernte Izmir aufgemacht. Dort wartet heute Arkas Izmir. Nach zwei Spielen am Wochenende ist die Partie in der Türkei die dritte Partie innerhalb von fünf Tagen. „Das Wetter könnte ein bisschen besser sein“, scherzt Cheftrainer Vital Heynen auf die Frage nach seiner Einschätzung zu Izmir. „Aber eigentlich ist das schon eine schöne Stadt hier direkt am Meer.“

Ein wenig ernster wird Heynen dann, wenn es um die sportliche Situation geht. Mit sechs Punkten aus der Bundesliga im Gepäck will das Team von Cheftrainer Vital Heynen sich die Chance bewahren, in Pool C hinter Kasan den zweiten Platz zu erreichen und in die Runde der zwölf besten Mannschaften in Europa einzuziehen. „Das ist das erste von zwei Endspielen in der Champions League“, sagt Heynen. „Wir müssen sowohl in Izmir als auch zu Hause gegen Paris gewinnen, wenn wir eine Runde weiter kommen möchten.“

Im Hinspiel in der ZF-Arena sollte gegen die Türken eigentlich schon ein Sieg her. Den haben Simon Tischer und Co allerdings beim 2:3 knapp verpasst. „Wir müssen den Diagonalangreifer Michael Sanchez Bozhuleva besser in den Griff bekommen, um gegen Izmir etwas zu holen“, verlangt Heynen. „In Friedrichshafen ist uns das nicht wirklich gut gelungen.“

Während der VfB in der Liga mit sechs Punkten aus zwei Spielen die optimale Ausbeute geschafft hat, hat Izmir zu Hause gegen Tabellennachbar Fehnerbace Istanbul deutlich mit 0:3 verloren. „Das war ein wenig überraschend, trotzdem ist Arkas eine Top-Mannschaft“, warnt Heynen. „Am Ende wird einfach auch in diesem Spiel die Tagesform entscheiden.“

Auf Libero Thilo Späth-Westerholt muss Heynen in Izmir übrigens berufsbedingt verzichten, der Rest der Mannschaft ist an Bord. Auch Athanasios Protopsaltis, der in Berlin noch mit einer Entzündung im Knie zu kämpfen hatte, trainiert wieder. Keine Verletzten auf beiden Seiten des Netzes, allerdings hat die Heynen-Truppe die eine oder andere Blessur wegzustecken. „Das ist nach dieser Belastung und vor allem diesem harten Pokalfinale nicht verwunderlich“, sagt Heynen. „Wir wissen aber, dass in unserer Mannschaft jeder jeden Tag seine Höchstleistung zeigen kann. Darauf bauen wir auch in der Türkei.“