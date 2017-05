Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen "auf dem Zahnfleisch" zum 4:1

VfB Friedrichshafen gewinnt das Fußball-Landesligaderby. Das 4:1 in Weingarten ist nicht zu hoch ausgefallen.

Fußball-Landesliga: SV Weingarten – VfB Friedrichshafen 1:4 (1:2). – Es scheint, als wäre der VfB mit dezimiertem Kader zielgerichteter und damit erfolgreicher als mit kompletter Besetzung. Denn nach dem 4:1 gegen den TSV Eschach vergangene Woche mit „dem letzten Aufgebot“ hat sich Friedrichshafen im nächsten Derby, personell „auf dem Zahnfleisch“ daher kommend erneut mit 4:1 beim zuletzt aufstrebenden Gastgeber durchgesetzt.

Und so erklärt Trainer Christian Wucherer das erneut überraschende Resultat. Die „Starting Elf“ hätte Landesligaformat, sagt der VfB-Coach. Was dann aber noch auf der Bank sitze, deren Qualität sei eher mit einem Fragezeichen zu versehen. Weil aber Felix Kölle „sensationell“ und der ebenfalls eingewechselte Alessio Genua „auch sagenhaft“ gespielt haben, hätten sich die „ganzen Unkenrufe“ im Vorfeld der Partie als „Luftschloss“ gezeigt.

Dabei hatte Christian Wucherer zunächst wenig Erfreuliches zu sehen bekommen. „Weingarten war in den ersten Minuten klar Herr im Haus“, erzählt der VfB-Coach von einer Friedrichshafener Rumpftruppe, die nur „zwanzig Prozent der Zweikämpfe“ gewonnen habe, deren Flügelspiel nicht vorhanden gewesen sei. Auf der anderen Seite habe der Weingartener Stürmer Martin Bleile und die Angriffsraute der Gastgeber für viel zu viel Alarm gesorgt. Ohne aber viel Zwingendes zustande zu bringen. Abgesehen vom frühen 1:0. Die Getränkepause in der Affenhitze kam wie gerufen: Mitte der ersten Halbzeit Ansprache des Trainers. Danach „sich schütteln“, neu eingestellt und taktisch verändert drehten die Friedrichshafener nun den Spieß um. Nichts mehr war zu sehen von „nimm du ihn, ich habe ihn sicher“ zwischen den Sechsern und Innenverteidigern. Denis Nikic wurde auf den Flügel beordert, Felix Kölle, für Mathias Terbo aus der „Zweiten“ im Spiel, übernahm seinen Part. Jetzt kam der VfB „über die Außen“. Nicht verwunderlich, so Wucherer, dass Joshua Merz in fünf Minuten zwei Tore gemacht habe. Die Partie war gedreht, und nach dem schnellen dritten Tor kurz nach Wiederbeginn schon entschieden.

Danach kam der angeschlagene, nicht ganz fitte Alessio Genua auf die Position von Nikic, der rückte wieder zurück – und auch das „hat wunderbar geklappt“, freut sich Wucherer darüber, dass seine Jungs mit „viel Ballbesitz“ den „Gegner nun laufen ließen“. Das 1:3 habe den Gastgebern den „Zahn gezogen“. Der Sieg , zwei, drei nicht genutzte Hochkaräter“ durch Senkbeil, Tuncay und Nikic, hätte durchaus höher ausfallen können. Weingarten kam kaum mehr gefährlich vors VfB-Tor, hatte erst in der 87. Minute „die einzige Chance“ in der zweiten Halbzeit.

Das „4:1 geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagt der Coach. „Ich bin zufrieden.“ Nicht nur mit der Partie und ihrem Ausgang. Der VfB ist jetzt schon auf jeden Fall viertbeste Landesligamannschaft und kann bei entsprechendem Verlauf des letzten Spieltages sogar noch Dritter werden. – Tore: 1:0 (8.) Stellmacher, 1:1 (32.) Merz, 1:2 (37.) Merz, 1:3 (47.) Nikic, 1:4 (83.) I. Tuncay. – Schiedsrichter: Badstuber. – ZS: 100.

VfB Friedrichshafen: Meier, Ljevakovic (79. M. Genua), Senkbeil, Deniz, N. Di Leo, Weissenbacher, Nikic, Strom (61. A. Genua), Terbo (46. Kölle), Merz, I. Tuncay.

SV Weingarten: Holzbaur, Kale (57. Kuba), Gentner, Dauti, (46, Flaiz), Stellmacher (83. Theivendrarajah), Dakovic (57. Schmid), Schmitz, Seiler, Celik, Rieger, Bleile.