VfB Friedrichshafen: Weihnachtsgans schnell verdaut

Volleyballer des VfB Friedrichshafen gewinnen am Mittwoch mit 3:1 beim TV Rottenburg.Letztes Spiel 2016 in der Volleyball-Bundesliga.

Volleyball-Bundesliga: TV Rottenburg – VfB Friedrichshafen 1:3 (25:19, 18:25, 13:25, 18:25). – (gek) Der VfB Friedrichshafen gewann am Mittwochabend sein letztes Spiel im Jahr 2016. Nach einem holprigen Start hatten sich die Friedrichshafener in der Paul-Horn-Arena zurück ins Spiel gekämpft und den Gegner im Württembergderby dominiert. Mit den drei Punkten übernimmt der VfB Friedrichshafen die Führung in der Tabelle. Zum wertvollsten Spieler wurden beim VfB Kapitän Simon Tischer gewählt, bei Rottenburg zeichnete der Friedrichshafener Trainer Vital Heynen Felix Isaak aus.

Der VfB Friedrichshafen kam mit ein wenig Weihnachtsmüdigkeit vom Bodensee nach Tübingen und schenkte dem TV Rottenburg die ersten Punkte. Athanasios Protopsaltis und Tomas Rousseaux über Außen, Georg Klein und Andreas Takvam durch die Mitte, Diagonalangreifer Daniel Malescha, Libero Markus Steuerwald und Zuspieler Tomas Kocian waren zur ersten Technischen Auszeit schon in Rückstand (4:8). Vor allem der Rottenburger Moritz Karlitzek und der Block der Heimmannschaft machten den Gästen zu schaffen (9:14, 14:20). Vital Heynen nahm eine Auszeit, brachte Finger für Malescha und Tischer für Kocian. Der neuen Formation gelang es aber nur noch, den Rückstand zu verkürzen. Der TVR machte mit dem 25:19 den ersten Satz zu.

Tischer und Finger blieben und der VfB blendete den Fehlstart gut aus. Gleich den ersten Ball blockte Michal Finger, Andreas Takvam war durch die Mitte erfolgreich und die Friedrichshafener waren stabiler in Defensive und Angriff (5:3, 16:11) als die Gastgeber. Simon Tischer stoppte einen Rottenburger Angriff und Protopsaltis stellte mit einem Ass auf Satzball, den der eingewechselte Jakob Günthör mit einem Schnellangriff verwandelte (25:18).

Anfang des dritten Satzes hatte das Schiedsrichtergespann mit TVR-Trainer Müller-Angstenberger zu tun und der VfB mit der unkonventionellen Spielweise des Gegners. Immer wieder kam Rottenburg am VfB-Block vorbei und führte zur ersten Technischen Auszeit mit 8:5. Dann kam Michal Finger an den Aufschlag, drehte mit druckvollem Service das Zwischenresultat, Tomas Rousseaux machte mit einem Ass zum 16:10 den 8:5-Lauf der Friedrichshafener perfekt. Die blieben fokussiert, Rottenburg haderte mit den Entscheidungen der Unparteiischen, der TVR kassierte eine Gelbe Karte und der eingewechselte Kocian machte mit einem Ass den Deckel drauf (25:13).

Wieder war es Michal Finger, der mit seinem Ass zum 4:2 den ersten Akzent im vierten Durchgang setzte. Vor allem im Angriff lief es beim VfB jetzt rund. Jetzt gewann die Heynen-Sieben auch die eng umkämpften Ballwechsel (6:2, 9:5). Rottenburg kam noch einmal heran (11:11), doch vor allem Tischer und Rousseaux in der Verteidigung brachten den Friedrichshafenern immer wieder Chancen, bei eigenem Aufschlag zu punkten (15:12, 18:13). Klein und Malescha kamen zurück aufs Feld, Finger setzte ein weiteres Ass ins Quadrat und am Ende bejubelten die mitgereisten VfB-Fans den Diagonalangriff von Finger zum 25:18.

„Die Weihnachtsgans hatten wir anscheinend im ersten Satz noch nicht so richtig verdaut“, scherzte Heynen nach dem Spiel und fügte ernster hinzu. „An Weihnachten hatten die Jungs ein bisschen frei und wir haben weniger trainiert, das merkt man schon“, sagt er. „Dann haben wir aber den Rhythmus gefunden und das Spiel souverän nach Hause gebracht.“