Volleyball VfB Friedrichshafen: Sieben Satzbälle und doch ein 0:3

Friedrichshafener Volleyballer verlieren in Kasan am Dienstagabend. Der zweite Durchgang endet erst nach 47 Minuten mit 38:40.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Volleyball-Champions-League: Zenit Kasan – VfB Friedrichshafen 3:0 (25:18, 40:38, 25:16). –Nach dem souveränen Pokalsieg über Berlin am Sonntagabend hatten die Friedrichshafener nicht einmal zwei komplette Tage später und mehr als 3000 Kilometer weiter östlich von Mannheim ein Stelldichein mit einem Kontrahenten, bei dem es auch für weitaus erfahrenere Teams kaum Meriten zu gewinnen gibt.

Aber: „Das Training im Volleyballcenter war wirklich sehr, sehr gut“, sagt Teammanagerin Gesa Katz. Trotz der langen Anreise nach einer kurzen Jubelnacht. Dennoch überraschte es nicht, dass Vital Heynen nicht mit der Starting Six der SAP-Arena beim zweifachen Champions-League-Sieger und Titelverteidiger begann, und erst einmal schauen wollte, wie sich die Dinge entwickeln. Tomas Kocian (Zuspiel), Michael Malescha (Diagonal), Athanasios Protopsaltis, Tomas Rousseaux (beide Annahme und Außenangriff), Georg Klein und Jakob Günthör im Mittelblock sowie Markus Steuerwald als Libero sollten es versuchen, den übermächtigen Gegner so kräftig zu ärgern wie nur irgend möglich.

Das gelang bis zur ersten Technischen Auszeit (7:8) und bis zum 12:14. Dann häuften sich die kleinen Fehler beim VfB – Kasan bekam ein paar Punkte Vorsprung (16:12). Der Abstand vergrößerte sich, obwohl Alekno seine erste Sechs durch Männer von der Bank (20:15) schwächte, Heynen verstärkte seine. Aber das Gefälle verringerte sich nicht. Kasan bugsierte den Satz nach Hause, Protopsaltis’ Netzservice brachte das 25:18.

Der Grieche sollte auch das Ende des zweiten Durchgangs einleiten. Sein Floataufschlag ins Aus erlaubte Kasan das 39:38 (!), den neunten Satzball verwandelte der Gastgeber zum glücklichen 40:38. Da hatte sich der haushohe Favorit wirklich lang machen müssen, gegen einen VfB, der kein Ermüden zu kennen schien, selbst sieben Mal die Gelegenheit hatte, diesen Durchgang zu gewinnen. Vielleicht hätte Heynen ja doch noch einmal solch eine Aktion starten sollen wie im Hinspiel. Statt Freibier hätte es eben Wodka für einen Satzgewinn gegeben. Hat er aber nicht. Tomas Kocian und seine nie aufgebenden Kollegen – Steuerwald bewies Talent als Fußballer – mussten sich nach 47 Minuten geschlagen geben. Den Satz hätte der frischgebackene Pokalsieger verdient gehabt.

Aber so nahm das Duell zweier ungleicher Mannschaften den erwarteten Verlauf. Enttäuschte Friedrichshafener Volleyballer fanden nicht mehr zu jener Form zurück. Schon früh lagen sie nach gutem Beginn (6:8) entscheidend in Rückstand (9:16). Der Satz ging erneut deutlich mit 25:16 an den reichen Klub aus Tatarstan. Michael Malescha hatte seinen letzten Angriff schlecht getimt, der Ball flog über die Mauer ins Aus. Statt russischer Feierlichkeiten gab’s aber Ärger und Verdruss im Kasan-Quadrat: Vital Heynen verlangte den Videobeweis. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.

„Schade, dass wir den zweiten Satz nicht gewonnen haben“, sagte der Friedrichshafener Trainer nach dem Schlusspfiff, war aber dennoch zufrieden seiner Mannschaft: „Wir haben besser angenommen und angegriffen als im Hinspiel. Das war definitiv eine Leistungssteigerung.“