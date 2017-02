Volleyball VfB Friedrichshafen: Sechs Punkte aus zwei Spielen geholt

VfB Friedrichshafen besiegt am Samstag den VCO Berlin und am Sonntag die Netzhoppers Königs Wusterhausen. Volleyballer fliegen am Montag zur Champions-Leaguepartie nach Izmir in die Türkei.

Volleyball-Bundesliga: VCO Berlin – VfB Friedrichshafen 0:3 (20:25, 14:25, 17:25). – NetzhoppersSolWo Königspark – VfB Friedrichshafen 1:3 (21:25, 25:17, 28:30, 22:25). – (gek) Sechs Punkte aus zwei Spielen in zwei Tagen – der VfB hat die optimale Ausbeute aus den Duellen mitgenommen.

Die Strapazen in drei Wettbewerben gehen auch an den VfB-Profis nicht spurlos vorbei. Zwar reiste Trainer Vital Heynen mit komplettem Kader nach Berlin, vor allem auf der Außen-Annahmeposition musste der Belgier aber umdenken. Athanasios Protopsaltis konnte mit einer Entzündung im Knie nicht antreten, Tomas Rousseaux, David Sossenheimer und Armin Mustedanovic gingen angeschlagen in die Partie. Heynen funktionierte deshalb schon gegen den VCO am Samstagnachmittag Libero Thilo Späth-Westerholt zum Außenangreifer um.

Späth-Westerholt kam in allen drei Sätzen zum Einsatz und ergänzte die Startformation um Tomas Rousseaux, David Sossenheimer, Andreas Takvam, Georg Klein, Tomas Kocian, Daniel Malescha und Markus Steuerwald. Der Dienstälteste im VfB-Team steuerte beim 3:0 gegen die Nachwuchsstars drei Punkte bei und sicherte sich mit seinem Team drei Zähler im Kampf um die Vormachtstellung in der Bundesliga.

Einen Tag später, gegen die Netzhoppers ging Heynen mit Simon Tischer (Zuspiel), Diagonalangreifer Michal Finger, Tomas Rousseaux und Armin Mustedanovic als Außenangreifer, Libero Markus Steuerwald und den Mittelblockern Jakob Günthör und Andreas Takvam in die Partie. Gegen die Gastgeber, die kürzlich den Tabellenvierten Düren geschlagen hatten, stellten die Friedrichshafener gleich zu Beginn auf Führung (3:0, 8:6) und verteidigten diese bis in die entscheidende Phase (20:15). Die Heimmannschaft ging hohes Risiko, machte entsprechend viele Fehler und Friedrichshafen blockte besser als der Gegner. Ein Aufschlagfehler der Netzhoppers beendete den Durchgang (25:21).

Im zweiten Durchgang stellten die Netzhoppers ihre Fehler ab, kamen vor allem durch den Ex-Häfler Björn Andrae zu einfachen Angriffspunkten. Der VfB machte Fehler in der Annahme, konnte seinen Angriff nicht druckvoll aufziehen (6:8, 10:15). Heynen brachte Kocian, Malescha, Sossenheimer und Klein, die Netzhoppers ließen sich nicht beeindrucken und verbuchten den zweiten Durchgang.

Etwas konzentrierter gingen die Friedrichshafener zu Beginn des dritten Satzes zu Werk. Lange lag das Heynen-Team in Führung (8:6, 16:12), bis die Netzhoppers auf 18:18 herankamen und mit einem Punkt in Führung gingen. Friedrichshafen hatte Probleme in der Annahme, Königs Wusterhausen verteidigte stark. Einen Satzball musste der VfB abwehren, mit Assen von Kocian und Rousseaux hatte er schließlich das bessere Ende für sich (25:24, 30:28). Auch im vierten Durchgang blieb es eng, ehe der VfB das Zepter in die Hand nahm. Nach dem 22:22 blockte Georg Klein und Björn Andrae setzte den letzten Ball des Spiels aus dem Hinterfeld ins Netz (25:22). „Gegen die Netzhoppers haben wir ein sehr enges Spiel gezeigt“, wusste Heynen. „Dafür sind wir bekannt, es ist eng, aber wir kämpfen länger und haben den Sieg."

Heute reist Friedrichshafen von Berlin ins 2500 km entfernte Izmir. In der Türkei kann sich der VfB mit einem klaren Sieg eine gute Ausgangsposition verschaffen, um zwei Wochen später zu Hause gegen Paris Volley in einem echten Endspiel um den Einzug in die K.-o.-Runde zu kämpfen. Das Spiel am Mittwoch wird bei laola1.tv übertragen.