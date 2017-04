Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen: Nicht noch eine Woche Kopfschütteln

Das Landesligaderby SV Oberzell gegen VfB Friedrichshafen am Samstag ist auch das Duell zweier frustrierter Fußballmannschaften.

Fußball-Landesliga: SV Oberzell – VfB Friedrichshafen (heute, 15.30 Uhr, Stadion). - Auch noch eine Woche nach der blamablen Vorstellung gegen Schlusslicht SF Schwendi schüttelt Christian Wucherer den Kopf: „Weder ich noch die Mannschaft können uns diese Niederlage wirklich erklären“, sagt der VfB-Trainer, der immer noch ein wenig baff ist ob der unterirdische Leistung seiner Mannen vor einer Woche, und erzählt von „etwas härteren Trainingseinheiten“ und einer „saftigen Ansprache“ gleich am Montag, im ersten Training nach der 1:2-Blamage vor eigenem Publikum.

Der Eindruck am Telefon: Wucherer ist immer noch frustriert von diesem unerwartet grausamen Spiel gegen den Tabellenletzten. Am meisten beschäftigt ihn wohl, dass von den „13 Spielern auf dem Platz auch die gestandenen gepatzt hatten“, ärgert sich der VfB-Coach. „Hoher Frustrationslevel“ also bei Spielern und Trainer, die die Ursache für jene blamable Vorstellung noch nicht restlos geklärt haben. Wucherer versuchte es mit einem Appell an die Moral der Mannschaft, erinnerte sie mit markigen Worten daran, „die Saison anständig zu Ende zu bringen und vor allem jeden Gegner ernst zu nehmen“.

Er weiß, wo die Stärken seiner Mannschaft liegen, versucht, dort anzusetzen. Zwar bestehe das Team auch aus jungen, unerfahrenen Spielern, deshalb habe er ja auch „einen langen Geduldsfaden“, doch auch der reißt irgendwann einmal. Nach solch einer Niederlage verständlich. Wucherers Erklärung der Blamage: Aus der Tuchelschen „Werkzeugkiste“, der Dortmunder Trainer beschrieb mit diesem Bild den fußballerisch perfekt ausgestatteten Ousmane Dembélé beim 3:2 über die Bayern, hätten seine Spieler gegen Schwendi den „Schraubenschlüssel in der falschen Größe“ geholt.

Gegen den SV Oberzell am Samstag sollen sie nun den richtigen zur Hand nehmen und verhindern, dass ein Friedrichshafener Gegner noch einmal „in allen Belangen besser ist“. Lauf- und Kampfbereitschaft müssen im Duell mit einem Underdog stimmen – und um vieles mehr gegen den (Tabellen)Nachbarn und Gastgeber. „Standfußballer“ haben die Partie gegen Schwendi vergeigt, mit Standfußball heute wird das Derby garantiert nicht gewonnen. Einstellung und Hingabe verlangt der VfB-Trainer von seinen Jungs. Dann, so Wucherer, werden „die Karten neu gemischt“ im Duell zweier frustrierter Mannschaften.

Zum einen, weil sowohl der VfB als auch der SVO personelle Probleme haben, nicht in bester Aufstellung antreten können. „Damit werden auch die Handlungsstränge der Oberzeller etwas gekürzt“, sagt Wucherer. „Zwischen uns und dem SV Oberzell gibt es aber noch andere Parallelen“, weiß Wucherer. Beide Teams haben zuletzt verloren, beide gegen Gegner, die sie eigentlich – der Papierform nach – hätten besiegen müssen. Parallelen auch in der Erwartung an diesen Schlagabtausch: Diese ärgerlichen Niederlagen sollen mit einem Sieg vergessen gemacht werden.

Nur: „Ein Derby hat seinen eigenen Charakter, gewinnen oder verlieren hängt stark von der Tagesform ab“, sagt Wucherer, der seine Mannschaft nicht großartig motivieren muss. Die drei Punkte wollen beide einheimsen. Schon aus Prestigegründen. Wie das der VfB angehen will, verrät der Trainer natürlich nicht. Kein Geheimnis ist aber, dass der VfB ein Team ist, das sich nicht „einigeln“ kann. Ob der nun schon am Oberzeller 16-Meterraum auf die Gastgeber aufläuft, oder erst später? Die Antwort bleibt erst einmal in der Trickkiste des Coaches. Aber eines ist schon vor dem Anpfiff klar: Was immer am Ende für den VfB herausspringt, noch einmal eine Woche lang kopfschüttelnd herumlaufen zu müssen, wollen weder Christian Wucherer noch die VfB-Spieler.