Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen II belohnt sich mit drei Siegen

Am Sonntag fand in Erlenmoos der vierte Spieltag statt. Der VfB Friedrichshafen II überzeugte mit einem couragierten Auftritt und belohnte sich selbst.

Fritz-Walter-Wetter am Sonntagmorgen in Erlenmoos. Wie ein Schleier legt sich der Nieselregen immer wieder über das kleine Dorf im Herzen von Oberschwaben. Im Faustball ein Wetter für Angreifer und der Horror für jede Abwehr. Keine leichte Aufgabe also für die VfB-Reserve, die sich zur Saisonhalbzeit immer noch im Dunstkreis der Abstiegszone befindet.

Schon die erste Partie gegen die TG Bad Waldsee wird zur Geduldsprobe. Auf dem weichen und nassen Untergrund sind beide Abwehrreihen oftmals zweiter Sieger. Gepunktet wird vor allem über das Service. Aber der VfB kann sich auf die Nervenstärke von Michael Predl verlassen. Wie schon vor einer Woche hält der Neuzugang sein Team mit variablen Angaben im Spiel. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit fortlaufender Spieldauer bekommt die Abwehr den Waldseer Angriff immer besser in den Griff. VfB-Hauptangreifer Alexander Paul nutzt konsequent jede Gelegenheit zum Punkten. Am Ende erringen die Friedrichshafener einen hart erkämpften und hoch verdienten 2:1-Sieg (12:10, 9:11, 12:10).

Wesentlich leichter fällt im Anschluss der Erfolg im Bodenseederby gegen den TSV Lindau. Aus einer starken Defensive heraus zieht der VfB sein Spiel auf und münzt nahezu jeden Angriff in Punkte um. Mit dem klaren 2:0 (11:8, 11:5) landen an diesem Tag die nächsten Punkte auf dem Konto des VfB Friedrichshafen.

Nun sollte auch in der letzten Partie gegen den TSV Westerstetten die Weiße Weste bewahrt werden. Allerdings setzt zwischenzeitlich der Regen wieder ein. Das bedeutet Schwerstarbeit für die Abwehr. Der Hauptangreifer des TSV Westerstetten weiß diesen Umstand zu nutzen. Mit sehr variablem Angabenspiel verhindert er, das der VfB Friedrichshafen davonzieht. So wird im ersten Satz die Verlängerung bis zum letztmöglichen Ball ausgereizt. Auch im zweiten Durchgang muss der VfB um jeden Ball kämpfen. Bei 10:9 fischt Marc Gerhardt eine Granate von der Linie. Der Ball kommt optimal in Leinennähe und Alexander Paul verwertet den Schussball zum umjubelten 2:0 (15:14, 11:9).

Der VfB Friedrichshafen klettert damit in der Tabelle auf den sechsten Platz und hat bereits vor dem Saisonfinale in einer Woche in Westerstetten den Klassenerhalt sicher.

VfB Friedrichshafen: Alexander Paul, Michael Predl, Reiner Müller (Angriff), André Meier (Zuspiel), Marc Gerhardt und Thomas Schmid (Abwehr).