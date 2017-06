Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen II belohnt sich für starken Auftritt

Für den VfB Friedrichshafen gilt es in Wangen, die magere Bilanz von zwei Siegen aus sieben Spielen aufzubessern. Allerdings muss der Faustball-Bezirksligist auf Zuspieler Marc Gerhardt verzichten.

Faustball-Bezirksliga: (am) Sonntagmorgen, halb zehn Uhr in Wangen. Regen prasselt auf die Faustballfelder im Allgäustadion herab. Spieler und Betreuer schauen sorgenvoll dem Anpfiff zum dritten Spieltag entgegen. Pünktlich zum Anpfiff bessert sich jedoch das Wetter und leichter Wind lässt die Plätze abtrocknen. Für den VfB Friedrichshafen gilt es, die magere Bilanz von zwei Siegen aus sieben Spielen aufzubessern. Allerdings muss er auf Zuspieler Marc Gerhardt verzichten, der die personell gebeutelte Verbandsligamannschaft unterstützt (wir berichteten).

Das auf drei Positionen umgestellte Team kämpft mit Startschwierigkeiten, und so läuft in der ersten Partie gegen Gastgeber MTG Wangen nicht viel zusammen. Auf dem nassen und weichen Untergrund kommt die Abwehr nur schwer ins Spiel. Dazu bescheren Abstimmungsprobleme dem Gegner immer wieder leichte Punkte. Die klare 2:0-Niederlage lässt für den Rest des Spieltages ein Debakel befürchten.

Im Anschluss geht es gegen den TSV Mühlhofen, der mit Ex-VfB-Spieler Ronald Becker über einen der gefährlichsten Angreifer der Liga verfügt. Bei nun abgetrocknetem Rasen ist es jedoch der VfB Friedrichshafen, der dem Spiel den Stempel aufdrückt. Die Abwehr der Häfler leistet Schwerstarbeit. Der hohe läuferische Aufwand zahlt sich aus. So bekommt Hauptangreifer Alexander Paul immer wieder Bälle in Leinennähe aufgelegt und nutzt diese Chancen eiskalt aus. Die Trumpfkarte in dieser Begegnung ist jedoch Servicespieler Michael Predl. Mit seinen Angaben stellt er die Abwehr der Badener vor unlösbare Probleme und sichert damit den verdienten 2:0-Sieg (11:8, 11:8).

Dieser Erfolg bringt Selbstvertrauen, und so setzt der VfB im letzten Spiel gegen den SV Bad Buchau noch einen drauf. Aus einer sicheren Abwehr heraus werden die Angreifer immer wieder aussichtsreich in Position gebracht. Selbst ein Rückstand im zweiten Satz kann den VfB-Express nicht mehr stoppen. Der 2:0-Erfolg (11:5, 11:8) ist der verdiente Lohn für eine couragierte Mannschaftsleistung.

Am Ende trübt die Niederlage gegen Wangen die positive Bilanz etwas. Vorerst jedoch verlassen die Seehasen die Abstiegsränge und sind nun wieder in Schlagdistanz zum angestrebten Mittelfeldplatz. Dieser soll am Sonntag in Erlenmoos in Angriff genommen werden. Dann ist Marc Gerhardt der etatmäßige Zuspieler wieder an Bord.

VfB Friedrichshafen: Paul, Predl, Meier, Schmid, Gauer, Müller.