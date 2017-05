Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen: Bei 33 Grad für jeden Ball zerrissen

VfB Friedrichshafen mit Remis im Topspiel gegen Trichtingen. Verbandsligafaustballer bleiben auf einen Aufstiegsplatz.

Faustball-Verbandsliga: (mm) Nachdem sich Konkurrent Gärtringen am Parallelspieltag gegen den NLV Vaihingen eine kleine Blöße gegeben hat, bleibt für den VfB Friedrichshafen nach dem Spieltag in Oberböhringen die Hoffnung auf das Halten eines Aufstiegsplatzes. Nach vier Spieltagen am Stück hat die erste Mannschaft des VfB nun vier Wochen Zeit, um sich auf das Saisonfinale vorzubereiten.

Die Luft flimmert über dem steinharten Rasenplatz in Oberböhringen. Michael Pieper sieht seinem Zuspiel hinterher und wirft die Hände an den Kopf, wie so oft an diesem Tag. Wieder fürchtet er, dass der Ball über das Netz gehen wird und der VfB einen Punkt verliert. Wieder zu Unrecht, denn der Ball steht perfekt am Netz, wie jedes einzelne Mal an diesem Tag, und wieder versenkt David Ressel den Ball gnadenlos zwischen den gegnerischen Reihen.

Es ist die Spitzenpartie der Saison, der Schlagabtausch der stärksten Mannschaften der Liga. Ohne Punktverlust war Titelfavorit TV Trichtingen in die Partie gestartet. Bei 33 Grad im Schatten zerreißen sich beide Mannschaften für jeden Ball. Aufschlag und Angriff durch Ressel bleiben zu jeder Zeit brandgefährlich für die Mannschaft in Grün. Wird er vom Gegner angespielt, punktet Tobias Paul, abwechselnd mit Witz und roher Gewalt; zur Not punktet Pieper als Joker mit einhundertprozentiger Quote. In der Abwehr fliegen ein Fabian Schmidt in Höchstform und Eigentlich-Angreifer Mario Müller den aus 25 bis 30 Metern herüber geschmetterten Bällen entgegen und erweisen sich als schier unüberwindliches Bollwerk für die Trichtinger Offensive.

In der trockenen Gluthitze entstehen lange, spektakuläre und kräftezehrende Ballwechsel. Nur mit dem Glück einzelner, unerreichbar liegen bleibender Bälle gewinnt Trichtingen mit 11:8 und 11:8 die ersten beiden Sätze. Dann wendet sich das Blatt. Der Trichtinger Angriff wehrt Ressels Aufschläge zwar stark ab, kann im Service aber nicht mehr die Kraft aufbringen, um die Männer in Rot auf der anderen Netzseite genügend unter Druck zu setzen. Der VfB setzt sich mit 3:0, dann 10:5 ab, das Spiel kippt. Nach dem 11:7-Satzsieg brüllt sich der VfB zu einem 11:9-Sieg im vierten Satz. Ein Unentschieden mit 38:38 Bällen in der Partie der Saison – ein Ergebnis, auf das beide Mannschaften zurecht stolz sein können.

In der zweiten Partie stellen sich die Männer in Rot dem Gastgeber. Aufsteiger Oberböhringen hat gegen die Friedrichshafener Mannschaft keine Chance. Nach einem 11:6 im ersten Satz ist beim Gegner bis auf ein letztes Aufbegehren im dritten Durchgang die Luft raus. Mit 11:6 und 11:8 holt der VfB ein 3:0 und zwei wichtige Punkte, um an der Tabellenspitze zu bleiben.

VfB Friedrichshafen: David Ressel, Tobias Paul, Michael Pieper, Fabian Schmidt, Mario Müller.

Faustball

Verbandsliga

1. TSV Gärtringen 9 24:7 15:3

2. VfB Friedrichshafen 10 24:11 14:6

3. TV Trichtingen 6 17:3 11:1

4. NLV Vaihingen II 8 14:15 8:8

5. TSV Grafenau II 9 14:18 8:10

6. TV Bissingen 10 13:20 8:12

7. SV Oberböhringen 6 5:16 2:10

8. TV Ochsenbach 8 3:24 0:16