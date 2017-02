VfB Friedrichshafen: 18 Bälle zu wenig, Aufstieg verpasst

Verbandsligafaustballer des VfB Friedrichshafen scheitern erneut am Aufstieg. Das Saisonende wurde in der Halle beim Meister Trichtlingen gespielt.

Faustball-Verbandsliga: (mm) In Trichtingen trat der VfB Friedrichshafen zum letzten Spieltag an. Als die Männer in Rot die Partie gegen Tabellenschlusslicht Saulgau begannen, stand der Gastgeber bereits als Meister fest.

Im ersten Satz hatten die Seehasen das Spiel fest im Griff. Nach einem 11:6 hakten die Häfler das Spiel ab. Im zweiten Satz verließ sich Mario Müller auf die starke Abwehr seines Teams, während die offenbar der Meinung war, dass der starke Aufschlag das schon für sie richten werde. In Kombination mit einem verzweifelt um den Klassenerhalt kämpfenden Gegner ergab das eine schallende Ohrfeige: Mit 5:11 zwang Saulgau den VfB in ein Viersatz-Spiel. Nach einer unüberhörbaren Ansprache rissen sich die Männer vom See am Riemen. Auf keinen Fall sollte nochmals ein Punkt an die Jojo-Mannschaft gehen, die nun zum dritten Mal in Folge als Landesligameister die Verbandsliga streifte. In einer konzentrierten Leistung gewann der VfB die beiden folgenden Sätze mit 11:4 und 11:8. Müller punktete, wo er wollte, David Ressel auch, wenn das mittelmäßige Zuspiel von Nachwuchs-Zuspieler Fabian Schmidt gerade mal passte.

In der zweiten Partie, der letzten Begegnung der Saison, ging es höchstens noch um die Ehre, auswärts ungeschlagen zu bleiben, weil die Tabellenpositionen von Trichtingen als Meister und Friedrichshafen als Viertem bereits feststanden. In einer ansehnlichen Partie zeigte die junge Gastgebermannschaft den Gästen, wo der Hammer hängt, und fügte den Seehasen auf den letzten Drücker ihre einzige Auswärtsniederlage zu. Aufschlag, Zuspiel und Angriff reichten nicht aus, um die Trichtinger dauerhaft unter Druck zu setzen. Müller konnte zwar ein paar Asse schlagen, doch wenn die Friedrichshafener mehrere Angriffe abgewehrt hatten, fanden die Gastgeber beim träge wirkenden Tobias Paul immer eine Möglichkeit, zu punkten.

Abgesehen von den ruinösen Heimspieltagen blickt der VfB Friedrichshafen auf eine solide Hallensaison zurück. Der Fluch des verhinderten Aufstiegs scheint weiter über den Männern in Rot zu schweben: Nachdem sie drei Mal bei den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga die beste Mannschaft unter denjenigen waren, die nicht aufsteigen, könnte ihnen nun dasselbe in der Verbandsliga passieren. Aufgrund der Konstellation in den höheren Ligen könnten drei Mannschaften in die Regionalliga aufsteigen. Wegen gerade einmal 18 Bällen über die gesamte Saison hinweg bleibt der VfB hinter dem TV Stammheim – und wird abermals „Meister der der Nichtaufsteiger“.

VfB Friedrichshafen: David Ressel, Mario Müller, Tobias Paul, Jens Krüger, Fabian Schmidt.

Faustball

Verbandsliga

1. TV Trichtingen 14 37:8 24:4

2. TSV Gärtringen 14 33:14 21:7

3. TV Stammheim III 14 30:22 18:10

4. VfB Friedrichshafen 14 26:23 15:13

5. TSV Westerstetten 14 21:26 12:16

6. TSV Dennach 14 18:30 9:19

7. TSV Grafenau II 14 12:34 7:21

8. FC Saulgau 14 15:35 6:22