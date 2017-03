Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafefn muss in die Relegation

Die Friedrichshafener Badmintonmannschaft hat den direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga nicht geschafft. Entscheidungsspiele finden im Mai statt.

2. Badminton-Bundesliga: Am vergangenen Wochenende fanden die beiden letzten Spieltage statt, an denen der Klassenerhalt entschieden wurde. Der VfB Friedrichshafen musste zunächst in Dillingen ran. Gewohnt stark durch den Gewinn der beiden Damenspiele sowie des 2. Herrendoppels war dem Tabellenletzten bereits ein Punkt sicher. Im Mixed gab es dann sogar noch die Chance, die Partie gegen die Donaustädter zu gewinnen. Baier und Grittner fanden jedoch nicht gewohnt gut in ihr Spiel und so stand es am Ende 3:4 aus Friedrichshafener Sicht. Damit rückten die Badmintonspieler vom Bodensee punktgleich zum Vorletzten Wiebelskirchen auf, dem direkten Abstiegskonkurrenten.

Am Sonntag ging es dann noch mal in eigener Halle gegen den TSV Neubiberg-Ottobrunn aus München. Beim stand von 2:4 hatte Björn Hagemeister nach starker taktischer und konditioneller Leistung gegen den Münchner Punktgaranten Gregory Schneider den Matchball auf dem Schläger. Das Glück war aber dieses Mal nicht aufseiten des VfB, der verlor 2:5 und konnte nach dieser Niederlage als Ligaschlusslicht den direkten Klassenerhalt nicht mehr perfekt machen.

Die Friedrichshafener blicken dennoch zufrieden auf ihre erste Saison in der 2. Bundesliga zurück, und sie haben ja noch die Chance, in der Relegation Anfang Mai den Klassenerhalt über diesen Umweg doch noch zu packen.