Fußball-Landesliga Verrücktes Derby mit vielen Torchancen

Kehlen dreht nach einem 0:2-Rückstand das Spiel und fährt so beim Angstgegner Oberzell endlich wieder einen Dreier ein

Fußball-Landesliga: SV Oberzell – SV Kehlen 2:3 (2:0). – In einem Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten entführte Kehlen glücklich die drei Punkte aus Oberzell. Zur Halbzeit lag der SVK fast aussichtslos zurück, in der zweiten Halbzeit brachte eine Willensleistung –so SVK-Trainer Steinmaßl – den SVK ins Spiel zurück und zum Sieg.

Ungewöhnlich viele Torchancen gab es auf beiden Seiten – und immer wieder offenbarten die Abwehrreihen große Schwächen. So vergab Kehlens Dominik Blaser bereits in der fünften Minute freistehend vor dem Tor, nur wenige Minuten später lag Oberzell in Front: Felix Tremmel wurde von dos Santos bedient, nachdem sich Kehlens Abwehr den Ball abnehmen ließ. Oberzell blieb danach deutlich am Drücker und schnürte Kehlen, welches über lange Strecken sehr unsicher wirkte, in der Abwehr fest. Es dauerte bis 10 Minuten vor der Halbzeit, ehe Kehlen zu eigenen Möglichkeiten kam: Scheuböck und Blaser vergaben die Ausgleichsmöglichkeit, durch einen Kopfball nach einer Ecke machte Oberzell aber mit dem Halbzeitpfiff das 2:0.

Wie unzufrieden SVK-Trainer Michael Steinmaßl mit seiner Elf zu diesem Zeitpunkt war, zeigte er mit seinen Auswechslungen: bereits in der 40. Minute kam der zweite Austausch. Und die Hereinnahme von Alex Bernhard –und später Sebastian Stumpf- sollte mit zunehmender Zeit den Umschwung bringen, denn die Umstellung auf eine Dreier-Kette brachte das Kehlener Spiel weiter nach vorne. Hoffnung durfte Kehlen nach dem Anschlusstreffer von Johannes Beier schöpfen, der in der 59. Minute eine Flanke von Maxi Rieber verwertete. Die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, vergab der Gastgeber unglücklich: Marco Geßler schoss nach einem Sololauf an den Innenpfosten, der Ball lief die Torlinie entlang und ging am anderen Pfosten wieder aus dem Tor heraus.

Oberzell baute nun kräftemäßig zunehmend ab, Kehlen witterte Morgenluft und zeigte deutlich mehr Engagement als im ersten Durchgang. In der 73. Minute machte Nick Feyer mit einer vehementen Direktabnahme nach einer Rieber-Flanke den Ausgleich. Nun wurde dieses Spiel ein offener Schlagabtauch, beide Mannschaften suchten für sich die Entscheidung. Diese gelang dann Kehlens David Bernhard, der sich mit einem Dribbling in den Oberzeller Strafraum brachte und mit einem Flachschuss das 2:3 machte.

Kehlens Trainer Michael Steinmaßl sprach nach dem Spiel von einem „hart erkämpften, aber durch das Engagement nicht unverdienten Kehlener Sieg“. Oberzells Trainer Achim Pfuderer haderte mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft, musste aber auch eingestehen, dass seine Mannschaft am Ende die Kräfte ausgingen.

Tore: 1:0 Felix Tremmel (9.), 2:0 Manuel Schlude (45.), 2:1 Johannes Beier (59.), 2:2 Nick Feyer (73.), 2:3 David Bernhard (85.). – Zuschauer: 250. – Schiedsrichter: Bernhard Badstuber (Herlazhofen). – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot gegen Marco Geßler (90./4).