Regionalsport See Ost Verdienter Sieg für den TSV Berg

Fußball-DB-Regio-WFV-Pokal, 2. Runde: TSV Berg – SSV Ehingen-Süd 2:1 (2:0). – (jkm) Mit einem verdienten Sieg über den Neu-Verbandsligisten hat sich Landesligist TSV Berg für die dritte Runde des WFV-Pokals qualifiziert. Für die Rot-Weißen trafen Linus Held und Arne Kittel.

In einem temporeichen Spiel nahm die Elf von Trainer Oliver Ofentausek schnell das Heft in die Hand, überraschte die klassenhöheren Gäste mit schnellen Kombinationen im Mittelfeld und geschickten Pässen in die Tiefe. Silvio Battaglia scheiterte zwei Mal aussichtsreich. Mit zunehmender Spielzeit intensivierten die Gastgeber ihre Laufbereitschaft und belohnten sich nach einer halben Stunde durch den Treffer des zuvor eingewechselten Linus Held, der den mit Rückenschmerzen ausgewechselten Battaglia ersetzte. Auch im Anschluss blieb Berg das bessere Team, presste früh und zwang die Gäste zu Fehlern. Sabrin Sburlea verpasste zwei Mal das 2:0, ehe Arne Kittel nach einem Standard goldrichtig stand. Eine verdiente Pausenführung, da die Gäste nur selten die Berger Dreierkette in Bedrängnis bringen konnten.

„Wir haben 75 Minuten richtig guten Fußball gespielt“, analysierte Ofentausek. „Die Jungs sind echt sehr viel gerannt.“ Auch in der zweiten Halbzeit war Berg das bessere Team, verpasste es aber, früh die Entscheidung zu erzwingen. Die Gäste gestalteten das Spiel zwar etwas offener, agierten aber im vorderen Drittel zu ängstlich. In der 75. Minute kamen sie dennoch zum 1:2: Michael Turkalj stocherte nach einem Freistoß den Ball aus dem Gewühl in die Maschen. „Man kann sich so ein unglückliches Gegentor immer fangen. In der Folge haben wir viel zu umständlich gespielt, aber sehr gut nach hinten gearbeitet“, lobte Ofentausek. Gaetano Gaudio sah in der Nachspielzeit nach Frustfoul die Rote Karte. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. – Tore: 1:0 (31.) Held, 2:0 (41.) Kittel, 2:1 (75.) Turkalj. – Rot für Gaudio (SSV, 91.). – Schiedsrichter: Endriß (Bad Ditzenbach). – Zuschauer 250.

TSV Berg: A. Constantinescu, Wenzel, Hepp, D. Constantinescu, Bauer (61. Kalteis), Kittel, Brielmayer, Schuler (55. Fäßler), Sburlea (90. Furkan Ata), Mayer, Battaglia (30. Held).