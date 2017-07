Regionalsport See Ost Unterwasser-Rugby-Cup erneut voller Erfolg

TSC Friedrichshafen veranstaltet Turnier mit zehn Mannschaften. Per Unterwasserkamera Livebilder im Eriskircher Freibad.

Unterwasserrugby: Nachdem der 1. Bodenseecup 2016 schon ein großer Erfolg für den TSC Friedrichshafen geworden war, wurde am Wochenende die zweite Auflage im See- und Freibad Eriskirch ausgetragen. Eingeladen hatte die Unterwasserrugby-Abteilung des TSCF. Unterstützt wurde das Turnier von vielen Sporttauchern des Vereins, die selbst kein Unterwasserrugby spielen, aber in voller Ausrüstung und Drucklufttauchgerät das Turnier unter und über Wasser begleiteten.

Trotz schlechter Wetterprognose hatten sich zehn internationale Mannschaften im Strandbad Eriskirch eingefunden. Selbst Spieler aus Luxemburg nahmen die weite Reise an den Bodensee auf sich, um dabei zu sein. Die Mannschaften wurden in zwei Gruppen eingeteilt. So mussten sich dieU-21-Damen Zürich, Karlsruhe, München und Bielefeld stellen, die Gastgeber traten gegen Stuttgart, Freiburg, Würzburg und Regensburg an.

Die Spieler kämpften hart, aber fair um Ball und Tore. Alle Spiele wurden mit einer Unterwasser-Kamera live auf eine Leinwand in einem Zelt übertragen, sodass die spannenden Spiele verfolgt werden konnten. Nach der Vorrunde am Samstag wurde am Sonntag die Finalrunde gespielt. Von niedrigen Temperaturen, Regen und starkem Wind ließen sich die Spieler aber nicht unterkriegen. Am Ende konnte sich Freiburg als Sieger feiern lassen.

„Die Entscheidungen fielen nicht immer in der regulären Zeit, sodass es öfters ins Strafstoßschießen ging, um einen Sieger eines Spiels zu ermitteln“, sagt Irmgard Eberhardt, die Leiterin der Unterwasserrugby-Abteilung des TSC Friedrichshafen. Neben Freiburg durften auch die Spieler von Regensburg und Bielefeld aufs Treppchen. Auf die Plätze vier bis zehn spielten sich Karlsruhe, Würzburg, München, Bodensee, Stuttgart, die U-21-Damen und Zürich. Der TSC Friedrichshafen und die Spieler waren begeistert vom Turnier und dessen Ablauf. „Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr“, sagt Irmgard Eberhardt.