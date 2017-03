Unerwarteter Erfolg für FG 2010 WRZ

Fußball-Bezirksligist gewinnt am Sonntag in Kisslegg mit 3:0. Die SG Aulendorf ist nach ihrem 2:1-Erfolg über den TSV Berg II weiter auf dem Vormarsch Richtung Mittelfeld.

Fußball-Bezirksliga: Fußball-Bezirksliga: SG Kisslegg – FG WRZ 2010 0:3 (0:2). – Die Gäste zeigen sich auch in Kisslegg bestens disponiert, die Gastgeber müssen eine nicht unbedingt einzukalkulierende Niederlage hinnehmen, vor allem nicht in der Höhe. „Auf schwerem Geläuf hat Kisslegg zu Beginn, vielleicht in den ersten 15 Minuten, viel Druck gemacht, mit dem wir nicht gut zurecht gekommen sind, wobei Chancen für die Gastgeber dennoch Mangelware geblieben sind, weil wir hinten gut gestanden sind“, sagt WRZ-Coach Steve Reger. Danach habe sich sein Team besser in die Partie eingefunden und ist in der 25. Minute durch Chris Multer 1:0 in Front gegangen. „Danach haben wir Überwasser gehabt. Daraus resultierte das 2:0 durch Martin Berenbold“, sagt der WRZ-Übungsleiter. Das sei wichtig gewesen, denn so konnte man beruhigter in die zweite Halbzeit gehen. Wie er erwartet haben die Kisslegger nach dem Wechsel mächtig Druck gemacht. Doch zum Glück für die Gäste seien die Bemühungen der Gastgeber ohne Lohn geblieben. Tobias Krug habe eine sehr gute Chance vergeben. „Wer weiß, wie das dann noch ausgegangen wäre“, sinniert Steve Reger. In der 67. Minute hat der eingewechselte Farouk Morou das 3:0 markiert. Anschließend hätten seine Spieler dieses Ergebnis gut verteidigt. Durch diesen Sieg bleibt die FG WRZ 2010 über dem ominösen Strich und zieht damit die SG Kisslegg mit in den unmittelbaren Abstiegskampf. – Tore: 0:1 (25.) Multer, 0:2 (41.) Multer, 0:3 (67.) Morou. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Müller.

SG Aulendorf – TSV Berg II 2:1 (1:0). – Es sei ein zähes Spiel auf schwer zu spielendem Terrain gewesen, meint Wolfgang Steinbach, Coach der SG Aulendorf. In der ersten Halbzeit seien die Gäste aus Berg praktisch ohne eigene Torchance geblieben. „Die 1:0-Führung resultierte aus einer Einzelaktion von Lukas Steinhauser in der 39. Minute. Er setzte zum Alleingang an, schoss dann. Der Ball prallte an den Innenpfosten. Steinhauser setzte sich als erster in Bewegung, erwischte den Ball also fast zwangsläufig als erstes und drückte ihn zur 1:0-Führung über die Linie“, berichtet der SGA-Trainer. Eine sehr schöne Aktion, lobt Steinbach. In der zweiten Halbzeit habe man die Möglichkeit verpasst, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Zum einen seien die Möglichkeiten nicht genutzt worden. Zum anderen habe man auch Mängel im Spielaufbau gehabt. Summ summarum: Die nummerische Überlegenheit sei genutzt worden. In der 68. Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste. „Das war die Schulter, weshalb der Elfer nicht gerechtfertigt war“, meint Wolfgang Steinbach. Die Wahrnehmung des Referees war eine andere. Daniel Rößler verwandelte zum 1:1. Fast im Gegenzug jubelte wieder der Anhang der Gastgeber. „Wir haben über links angegriffen, passten in die Mitte zu Andreas Stöckler, der nicht sofort schoss, sondern nach innen zog und mit dem linken Bein ins linke lange Eck traf“, freut sich der Aulendorfer Übungsleiter. Sehr überlegt gemacht, attestiert Steinbach. – Tore: 1:0 (39.) Steinhauser, 1:1 (69./HS), 2:1 (70.) Stöckler. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Varlioglu.

SV Mochenwangen – FV Waldburg 2:1 (2:0). – „Das war heute ein absoluter Arbeitssieg“, spricht Dino Salerno, Trainer des SV Mochenwangen. In der ersten Halbzeit habe sein Team mächtig Tempo gemacht, die Gäste seien da kaum ins Spiel gekommen. „Wir waren da die stärkere Mannschaft und sind zur Halbzeit mit 2:0 in Führung gelegen“, berichtet Salerno. Ergün Kale hatte die Gastgeber in der vierten Minute in Front gebracht, Ergün Kale baute der Vorsprung in der 22. Minute aus. „Mit diesen zwei Toren mussten wir trotz besserem Spiel zufrieden sein, denn wir hatten gegen gut kämpfende Gäste nicht viele Chancen gehabt. Meine Spieler haben die wenigen konsequent genutzt und diese auch gut herausgespielt.“ Nach dem Wechsel seien seine Spieler noch 15 bis 20 Minuten präsent gewesen, danach nicht mehr. Der Gegner sei immer besser ins Spiel gekommen und habe auf 1:2 verkürzt. Allgemein: Der FV Waldburg sei in diesem Spiel nicht wie ein Absteiger aufgetreten. Er hat Dem SV Mochenwangen das Leben sehr schwer gemacht. – Tore: 1:0 (4.) Müller, 2:0 (22.) Kale, 2:1 (71.) Kibele. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Braukmann.

SC Unterzeil-Reichenhofen – FC Isny 0:5 (0:2). – Der Tabellenzweite aus Isny hat mit einem Paukenschlag ein bäreNstarkes Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz gesendet. Die Gastgeber hätten bei einem Sieg noch ganz verhaltene Ansprüche stellen können auf den zweiten Rang, aber nach dieser Niederlage befindet sich das Team im Niemandsland der Tabelle. „Es war ein deutlicher und verdienter Sieg, obwohl er sicher nicht hätte so hoch ausfallen müssen“, erklärt Uwe Hansen, Trainer des FC Isny, der die klar bessere Spielanlage aufSeiten seiner Kicker gehabt habe. Man habe sich zudem sehr gut auf die Spielweise des Gegners eingestellt. Deren Stärke hat der Tabellenzweite neutralisieren können, noch mehr, in dem die Pässe in diese Richtung schon oft unterbunden worden seien. Ein Trumpf der Gäste seien auch seine schnellen Stürmer gewesen. Bei drei der fünf Tore habe sich das positiv ausgewirkt, sagt Uwe Hansen. „Von meiner Mannschaft habe ich eine gute Gesamtleistung gesehen. Alle Mann waren an diesem Tag auf dieses Spiel fokussiert“, freut sich der FCI-Übungsleiter. – 0:1, 0:2, 0:3 (19./24./56.) Güttinger, 0:4 (62.) Schmähl, 0:5 (78.) Krattenmacher. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Erne.

TSV Heimenkirch – SV Seibranz 4:1 (2:1). – Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Partien nach der Winterpause hat sich Tabellenführer TSV Heimenkirch nach dem deutlichen 4:1-Sieg gegen den starken Aufsteiger aus Seibranz wieder in der Spur zurückgemeldet. Nach dieser Niederlage und dem deutlichen Sieg des FC Isny kann sich der SV Seibranz den möglichen zweiten Platz getrost abschminken. „Meine Mannschaft hat heute viel investiert, ist sehr aggressiv aufgetreten, hat den Gegner ständig unter Druck gesetzt“, freut sich Simon Schnepf, der Trainer des Tabellenführers. Das sei eine tolle Mannschaftsleistung gewesen, lobt er. Heimenkirch habe etwas Neues versucht, habe die echte Neun gegen eine falsche ersetzt. Ein defensiver Mittelfelsspieler fungierte nominell als vorderster Angriffsspieler. „Das hat sich ausgezahlt“, sagt der Coach. Das sei die richtige Entscheidung gewesen. – Tore: 1:0, 3:1 (14./49.) Schuwerk, 2:0 (24.) Diem, 2:1 (38.) Gropper, 4:1 (73.) Wipper. – ZS: 150. – SR: Braunger.

SV Kressbronn – SV Haisterkirch 1:1 (1:0). – „Insgesamt ist das Unentschieden aus unserer Sicht verdient gewesen“, meint Uwe Reh, der Coach des SV Haisterkirch, dem zum zweiten Mal in Folge ein 1:1-Unentschieden gelungen ist. Und in beiden Spielen sei ein Sieg möglich gewesen, wenn seine Akteure die Strafstöße verwandelt hätten. In der vergangenen Woche vergab Jakob Schuschkewitz, in Kressbronn Davut Ayne. „Der SV Kressbronn war in der ersten Halbzeit bärenstark und hat verdient mit 1:0 geführt. Im zweiten Abschnitt waren wir stärker und sind verdient zum Ausgleich gekommen, weil wir einige Chancen kreiert, den Gegner unter Druck gesetzt haben“, analysiert Uwe Reh. Anders in der ersten Hälfte: Da sei sein Team zu langsam im Spielaufbau gewesen, habe harmlos agiert und dem Gegner zu spät kontra gegeben. Wobei auch erwähnt werden müsse, so der SVH-Trainer, dass die Gastgeber da sehr viel Druck ausgeübt hätten. – Tore: 1:0 (43.) Lang, 1:1 (60.) Kadir. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Wachter.

Meckenbeuren verschafft sich Luft

TSV Meckenbeuren – SG Argental 3:0 (1:0). – Die Gastgeber sind zu einem deutlichen Heimsieg gekommen. Dadurch verschafft sich die Elf um Klaus Gimple ein wenig Luft im Abstiegskampf, während die SGA nun auch mittendrin im Abstiegssumpf hängt.

„Das war heute der TSV Meckenbeuren, so wie ich ihn kenne. Wir haben richtig gut gespielt, gekämpft und Teamgeist gezeigt“, sagt Coach Klaus Gimple. „In den ersten 15 Minuten haben wir ganz passabel gespielt, dann aber das 0:1 bekommen“, so Markus Bucher, Pressewart der Gäste. Ein Konter sei der Ausgangspunkt dieses Tores gewesen, meinen beide. Der Ball sei nach rechts gespielt worden, von dort in die Mitte, wo Kai Zoyke parat stand und das Leder ins Tor bugsierte. Danach hätte „Mecka“ eine sehr gute Phase gehabt mit einigen Torchancen. Da habe der Argentaler Torwart einige Mal gut reagiert.

„Unsere Mannschaft ist gut aus der Kabine gekommen. Leider scheiterte Daniele Zamarco nach einer Doppelchance“, berichtet Markus Bucher. Danach seien wieder die Gastgeber am Zug gewesen. Das 2:0 habe aus einem Schmitzer der SGA-Abwehr resultiert. Der Kopfball zurück nahm Julian Jehlel auf verwandelte am Torwart der Gäste vorbei zum 2:0. Das 3:0 resultierte aus einem Strafstoß. „Der war zumindest fragwürdig, selbst im Liveticker der Gastgeber war das zu lesen“, meint der SGA-Pressewart. Mit dem 0:3, so der Bucher, sei die Messe gesungen gewesen. Sprich, das Spiel entschieden. Da sei bei der SGA nicht mehr viel gegangen, das Team habe die Köpfe hängenlassen. Der Trainer hat zwar noch versucht, etwas anzufeuern, aber vergebens. Die einen waren geknickt, die anderen mental obenauf. „Das war von uns eine überragende Leistung. Wenn wir immer so auftreten, passiert da nichts. Dann schaffen wir den Klassenerhalt“, erklärt Klaus Gimple, Übungsleiter des TSV Meckenbeuren. – Tore: 1:0 (15.) Zoyke, 2:0 (53.) Jehle, 3:0 Müller (67./FS). – ZS: 200. – SR: Benne.

TSV Meckenbeuren: Speth, Huber, Gwinn, Soares-Karger, M. Müller, Wörner, Bader, Büchelmaier (82. Klausmann), P. Müller (72. Grandl), Brochno (77. Oberhauser), Zoyke (46. Jehle).

SG Argental: Schorer, Prinz, Litz (70. Strauß), G. Zamarco, Wellhäuser (63. Meister), Späth, Hirscher, Rosczyk (81. Helm), Glaser, D Zamarco.