Friedrichshafen Undankbare Aufgabe Ochsenhausen

VfB Friedrichshafen beim Tabellenzwölften Ochsenhausen zu Gast. Fußball-Landesligist will drei Punkte mitnehmen

Fußball-Landesliga: SV Ochsenhausen – VfB Friedrichshafen (heute, 15 Uhr, Hauptspielfeld beim Kloster). – Nach zwei Topspielen hintereinander hat der VfB heute einen Gegner vor der Brust, der in Tabellen hinter ihm steht. Leichter zu erledigen ist diese Aufgabe für Christian Wucherer und sein Team aber nur auf dem Papier. Aber sie ist allemal undankbarer.

In den zurückliegenden Duellen zwischen dem VfB, Spitzenreiter Ehingen-Süd und dem Tabellenzweiten Weiler waren die Friedrichshafener Fußballer spielerisch nicht schlechter als ihre Kontrahenten. Dass beide Partien verloren gingen, hat zum einen mit der fußballerischen Potenz eines „verbandsligatauglichen“ Ehingen zu tun. Im Falle von Weiler mit der „unfassbaren Qualität“ des Landesliga-Toptorjägers Kevin Bentele. Aber auch der VfB habe seinen Teil dazu beigetragen, sagt Wucherer. Den Satz will der VfB-Coach keineswegs als Vorwurf verstanden wissen. Denn „sieben seiner elf Männer seien jünger als 23 Jahre, sie könnten in richtungsweisenden Duellen dieser Größenordnung die notwendige Erfahrung gar nicht haben. Bedauerlich seien die Niederlagen, die den VfB endgültig aus dem Rennen um den Relegationsplatz geworfen hatten, die gegen Weiler sogar ärgerlich, weil „das bessere Team verloren hatte", mindestens "ein Remis" aus seiner Sicht gerecht gewesen wäre.

Mit solchen Sätzen soll jetzt Schluss sein. „Zwei Niederlagen hintereinander reichen“, sagt der Friedrichshafener Trainer, der sich sehr wohl der Tatsache bewusst ist, dass seine Mannschaft erst einmal nur auf dem Papier Favorit ist. Ochsenhausen habe nach vorn" brutale Qualität, etwa mit Spielertrainer Oliver Wild und Goalgetter Dardan Morina, es setze extrem schnelle Konter“, bremst der Coach die Idee eines vorösterlichen Spaziergangs am Kloster. Außerdem habe sich der Tabellenzwölfte zuletzt stabilisiert, sei sehr heimstark, zählt er weitere Gründe für seine zur Vorsicht mahnende Meinung auf. Forsche Vorhersagen über einen VfB als logischen Sieger dieses Duells verbäten sich schon auch deshalb, weil in dieser Liga „an jedem Spieltag alles möglich ist“. Ein Wettanbieter würde bankrott gehen, verdeutlicht Wucherer.

Er ist dennoch zuversichtlich, dass seine Mannschaft nicht aufgrund des Tabellenplatzes, sondern wegen der fußballerischen Qualität als Sieger vom Platz gehen wird. Sportlich, wenn auch nicht im Ergebnis, habe der VfB Friedrichshafen auch bei jenen Niederlagen gezeigt, dass er zu den besten Mannschaften der Liga gehört. „Wir sind gut genug“, sagt er, „um selbstbewusst in Ochsenhausen anzutreten“. Sollten die jungen Spunde in Blau-Weiß etwas aus den verlorenen Duellen mit den Spitzenteams gelernt haben (davon geht Wucherer aus), kann die schmerzlich gewonnene Erfahrung heute zum freudebringenden Vorteil werden.