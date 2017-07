Regionalsport See Ost Und wieder Centurion Vaude

Zum fünften Mal gewinnt die Ravensburger Mannschaft die Bike Transalp von Österreich nach Italien. Die Mountainbiker feiern einen Doppelsieg am Gardasee.

Mountainbike: Die bekannte Bike Transalp ist gemeistert und die Bilanz der Ravensburger Mannschaft Centurion Vaude kann sich mehr als sehen lassen. Vom Startort Mayerhofen in Österreich ging es über sieben bergige Etappen nach Riva in Italien an den Gardasee. Die Bike Transalp wird im für Mountainbike-Etappenrennen bekannten Zwei-Mann-Team-Modus gefahren und hat einen besonders hohen Stellenwert im Mountainbikesport. Centurion Vaude hatte die vergangenen vier Ausgaben gewonnen, entsprechend hoch motiviert haben die Sportler die Messlatte noch höher gelegt.

Die erste Etappe war mit dem Pfitscher Joch und 100 Kilometern Länge zugleich die Königsetappe, und die letztjährigen Sieger, die beiden österreichischen Centurion-Vaude-Teamfahrer Daniel Geismayr und Hermann Pernsteiner, holten sich gleich wieder Gelb und schlugen im Finale knapp das Ergon-Topeak-Team mit Hynek/Bishop. Mit Rang drei durch die Centurion-Vaude-Biker Markus Kaufmann und Jochen Käß, selbst dreifache Transalpsieger, war der Auftakt schon mehr als geglückt – und der Grundstein für den fünften Gesamterfolg gelegt.

Noch einen drauf setzten die Sportler auf den folgenden Etappen über zig bekannte Anstiege der Dolomiten, welche jeweils mit den Plätzen eins und zwei an Centurion Vaude gingen. „Die Beine drehten einfach unglaublich gut, und das bei allen vieren“, sagte der Österreicher Geismayr zur phänomenalen Situation. Noch nie in der 20-jährigen Geschichte der Transalp ist dies einer Mannschaft gelungen, und der fünfte Gesamtsieg in Serie geriet schon fast zur Nebensache.

Somit gingen neben den Gelben Trikots gleich vier Etappensiege auf das Konto von Geismayr und Pernsteiner und deren drei an Kaufmann/Käß. „Besser geht es nicht“, sagte Kaufmann ungläubig im Ziel am Gardasee. „Daniel und Hermann waren schon das ganze Jahr über ein Quäntchen stärker als wir, somit war klar, dass sie als Führende über die Alpen gehen und wir unterstützten, so gut es geht. Dass wir der Konkurrenz so davonfahren, war nicht zu erwarten, aber dann auch Ansporn ab der Halbzeit der Rundfahrt“, so Kaufmann weiter. Routinemäßig vergrößerte Centurion Vaude Tag für Tag den Vorsprung und schaute auch, dass das Doppelpodium nicht in Gefahr geriet. Am Enden standen neben den zwei CV-Teams noch Kristian Hynek (CZK) und Jeremiah Bishop (USA) von Ergon-Topeak auf dem Podest.

Parallelen zum Team Sky und der Tour de France darf man ziehen. Nicht nur was die Siege angeht, noch nie war eine Mannschaft im Gesamten so überlegen. Doch die Dominanz kommt nicht von ungefähr. „Die Jungs haben das ganze Jahr schon eine unglaubliche Form und diese schon mehrfach bewiesen“, lobt der Meckenbeurer Teamchef Richard Dämpfle. Aber vor allem ist die Erfahrung der vier Sportler und den sieben Betreuern immens groß in Bezug auf genau dieses Rennen. Neben zwei Mechanikern, Physio, Koch, Trainer und weiteren Betreuern sind die Abläufe vor, während und vor allem nach der Etappe perfekt eingespielt und vielleicht das große Plus von Centurion Vaude. Auch das Material und die Taktik haben auf jeder einzelnen Etappe gehalten und waren Teil des Erfolges. „Die Transalp war und ist einfach mal wieder unser Wettkampf“, sagt Richard Dämpfle zum Abschluss.