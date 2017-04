Regionalsport See Ost Und es gibt sie tatsächlich, die einhundertprozentige Torchance

Alle sprechen von einhundertprozentigen Torchancen, meist dann, wenn die Spieler diese vergeigen. Was aber sind das, einhundertprozentige Chancen? Resultieren Tore nicht immer aus einhundertprozentigen Chancen? Eine Suche nach einem Erklärungsansatz.

Fußball: Alle sprechen von einhundertprozentigen Torchancen, meist dann, wenn die Spieler diese vergeigen. Was aber sind das, einhundertprozentige Chancen? Resultieren Tore nicht immer aus einhundertprozentigen Chancen? Eine Suche nach einem Erklärungsansatz.

Marco Mayer (Spielertrainer SV Beuren): Eine Definition für die erste Frage zu finden, ist nicht leicht. Allgemein wird angenommen, wenn ein Spieler einer Mannschaft mit dem Ball auf das Tor der anderen zuläuft und nur noch den Torwart gegen sich hat, handelt es sich um eine einhundertprozentige Torchance. Doch so einfach ist das nicht. Der Torwart hat noch die Möglichkeit, das Tor zu verhindern, weshalb es zwar eine sehr große Torchance ist, aber keine einhundertprozentige. Es ist für den Angreifer vielleicht eine siebzigprozentige Möglichkeit, weil er den Gedankenvorsprung hat, also weiß, wie er diese Aktion beenden möchte. Eine einhundertprozentige Chance wäre es dann, wenn das Tor leer wäre, der Spieler alleine auf das Gehäuse zulaufen würde. Die Frage, ob einem Tor auch immer eine einhundertprozentige Chance vorausgehen muss, würde ich verneinen. Es gibt ja die Tore etwa nach Eckbällen, wo die Chance, ein Tor zu machen, etwa 50:50 beträgt, weil sowohl ein Verteidiger als auch ein Angreifer an den Ball kommen kann.

Markus Bucher (Pressewart SG Argental): Eine einhundertprozentige Torchance liegt für mich dann vor, wenn es schwerer ist, sie nicht zu nutzen, als den Ball im Netz unterzubringen. Fünf Meter vor dem Tor, der Torwart ist nicht mehr im Tor, ist eine vollgaseinhundertprozentige Chance. Im Gegensatz zu einer 1:1-Situation Angreifer gegen Torwart. Da gibt es jeweils unterschiedliche Kategorien, in die die einzelnen Chancen einsortiert werden müssten. Ein erzieltes Tor ist nicht immer das Resultat einer einhundertprozentigen Chance. Ich denke dabei an Bogenlampen, die sich hinter den Torwart ins Tor senken, oder an Flanken, die eigentlich misslungen sind, plötzlich aber im Tor landen.

Uwe Reh (Trainer SV Haisterkirch): In meinen Augen ist eine einhundertprozentige Chance eine Möglichkeit, die zwingend zu einem Tor führt; ein Spieler so frei zum Abschluss kommt, dass er praktisch treffen muss. Ein Tor ist nicht immer auf eine einhundertprozentige Chance zurückzuführen, weil manche Tore das Resultat von Fehlern sind.

Andreas Bauernfreund (Mitarbeiter SÜDKURIER): Eine einhundertprozentige Torchance wäre dann gegeben, wenn ein Spieler aus einer Position ein Tor erzielt, aus der, seit Fußball gespielt und Tore erzielt werden, immer ein Treffer geworden wäre. Das trifft meines Wissens auf keine Situation zu. Selbst dann nicht, wenn ein Angreifer alleine in Richtung Tor unterwegs ist, er den Torwart hinter sich gebracht hat und er das Leder nur über die Torlinie zu drücken braucht. Mancher erinnert sich an den ehemaligen Ulmer Zweitligaspieler Ralph Todzi, der den Torwart des FC St. Pauli ausgespielt hatte, auf das leere Tor zulief, ins Straucheln geriet, die Balance verlor, zu Boden fiel und zusehen musste, wie der Ball am Tor vorbei trudelte. Eine Riesenchance, die die allermeisten Kicker gemacht hätten. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolges war exorbitant hoch. Prozentual fast an die Hundert heranreichend. Aber nur fast, weil auch Todzi nicht der Erste war, der eine solche Riesenchance vergeigt hatte.