Regionalsport See Ost Überzeugende Vorstellung der Nachwuchsturnerinnen

Nachwuchsturnerinnen der TS Friedrichshafen überzeugen beim Landesfinale im Schülermehrkampf in Heidenheim.

Turnen: Eine überzeugende Vorstellung gaben die für das württembergische Landesfinale qualifizierten Turnerinnen der Turnerschaft Friedrichshafen in den Altersstufen E 9 und D 10 am Wochenende in Heidenheim. Gewertet wurden die drei Leichtathletik-Disziplinen 50-m-Lauf, Weitsprung und Schlagball-Weitwurf sowie die Leistungen an den Turngeräten Reck, Sprung und Boden.

In der Altersklasse E 9 starteten 46 Turnerinnen. Hierbei schaffte Sophie Jankowiak mit Platz sechs und 62,95 Punkten den Sprung in die Top 10 auf Landesebene, wobei sie in ihrem Jahrgang mit der besten turnerischen Leistung gewertet wurde. Amandine Mingstein erreichte mit ihren 58,49 Punkten den 24. Platz.

In der Altersklasse D 10 war das Teilnehmerfeld mit 74 Starterinnen am größten. Einen sehr guten 18. Platz erkämpfte sich Maria Merk mit 64,48 Punkten. Knapp dahinter platzierte sich ihre Teamkollegin Lena Jankowiak mit 64,30 Zählern auf Rang 21. Das gute Mannschaftsergebnis der fünf Teilnehmerinnen der Turnerschaft komplettierte Leni Jane Rimmer mit Platz 49 (60,86 Punkte).

Sportlich und atmosphärisch war die erfolgreiche Teilnahme am Landesfinale eine schöne Erfahrung für die Friedrichshafener Turnerinnen, die sich über den Turngau Oberschwaben hinaus mit Sportlerinnen aus anderen Turngaus messen konnten.