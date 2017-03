Tür zum Viertelfinale steht weit auf für Ravensburg Towerstars

Towerstars können am Freitag das Viertelfinale der Eishockey-DEL-2 erreichen. Höchste Konzentration auf die Freiburger Wölfe. Am Freitag Premiere für das Ravensburger Play-off-Trikot.

Eishockey-DEL-2, Pre-Play-offs, zweites Spiel: Ravensburg Towerstars – Wölfe Freiburg (heute, 20 Uhr, Eisstadion). – Die Ravensburg Towerstars haben sich mit einem hart und aufopferungsvoll erkämpften 4:3 nach Verlängerung bei den Freiburger Wölfen eine sehr gute Ausgangsposition (best of three) erarbeitet, die Ziele nach einer bislang eher verkorksten Saison weiter aufrecht zu erhalten. Trainer Christopher Oravec war vor allem mit dem Charakter des Teams zufrieden, das gibt Selbstvertrauen für das Heimspiel heute Abend. „Auch wenn der eine oder andere Einzelspieler besonderes geglänzt hat, so sind wir am Dienstagabend endlich einmal als verschworene Gemeinschaft aufgetreten“, lobt Oravec.

Besonders reizvoll sind damit die Aussichten, den zweiten und für den Einzug ins Viertelfinale entscheidenden Erfolg in eigener Halle einzufahren. Doch von diesem vermeintlichen Vorteil wollen sich die Towerstars nicht blenden lassen, schließlich ist niemand in solchen K.-o.-Runden zu keinem Zeitpunkt vor bösen, aber auch guten Überraschungen sicher. „Wir konzentrieren uns voll auf das eine, nächste Spiel, denn wir haben noch nichts erreicht“, sagt Geschäftsführer Rainer Schan, auch vor dem Hintergrund, dass der nächste Gegner im Viertelfinale mit Bietigheim bereits feststünde.

Am Donnerstagvormittag haben die Towerstars das erste Pre-Play-off-Spiel und den Gegner im Videostudium noch einmal intensiv analysiert. Sie wissen um die Stärken der Wölfe Freiburg. Respekt haben sie vor allem vor dem Tempo und der Konterstärke der Breisgauer, daraus entstanden auch zwei Gegentore im ersten Pre-Play-off-Duell. Personell wird sich bei den Towerstars wohl nichts verändern. Weder gibt es Alternativen noch Gründe für Veränderungen. Auch Torhüter Jimmy Hertel, der am Dienstag den für ein Spiel gesperrten Kollegen Jonas Langmann exzellent vertreten hatte, steht heute zwischen den Pfosten.

Mit einer Veränderung treten die Towerstars aber dennoch auf. Die betrifft aber nicht die Aufstellung, sondern die Arbeitskleidung der Ravensburger Cracks. Wie in den vergangenen Jahren auch laufen die Oberschwaben bei ihren Play-off-Heimspielen mit eigens entworfenen Trikots auf. Als Farbe wählten die Verantwortlichen dieses Jahr Grün, sind damit eigentlich weit von den traditionellen Klubfarben Blau-Weiß-Rot entfernt. Hintergrund ist, dass die Towerstars auf der Suche nach neuen Ideen für die Play-off-Jerseys in den Archiven gekramt hatten und dabei auf ein Bild aus den Anfängen der 70er-Jahre gestoßen sind. Hier fand sich ein Teamfoto des ersten EVR-Oldstars-Teams, das in exakt gleichem Farbton aufgelaufen war.

Für Eishockey-Nostalgiker

Zusammen mit dem Ravensburger Stadtwappen auf der Brust spricht das Trikot also auch die Retro- und Eishockey-Nostalgiker an. „Wir finden es toll, dass man da auch der Ravensburger Eishockeytradition wieder gerecht wird“, freuen sich einhellig die Vertreter des Fanrats, der von Geschäftsführer Rainer Schan mit in die Designplanungen involviert worden war. „Zum einen wollten wir auch mal was Neues machen, zum anderen spiegelt die Farbe Grün ja auch die Hoffnung wider“, betont Schan. An Unterstützung in einer sicherlich gut gefüllten Eissporthalle wird es wohl nicht mangeln. „Wir werden geben, was wir können, um das Team zu unterstützen und wir am Sonntag nicht mehr nach Freiburg fahren müssen“, verspricht Mischa Knor, Mitglied des Fanrats und Fanclub „Blaue Schwaben 12“.

Tickets gibt es bei allen bekannten VVK-Stellen, im Fanshop in der Markstraße 41, als print@home unter www.reservix.de oder zum jetzigen Stand auch noch an der Abendkasse. Wer es nicht selbst ins Stadion schaffen sollte, findet mit dem kommentierten Livestream unter www.sprade.tv eine attraktive Alternative.