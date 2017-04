Regiosport See Ost Tür ins Finale ist weit offen für VfB Friedrichshafen

Erste Halbfinalpartie in der ZF-Arena am Sonntag mit 3:0 gegen Düren gewonnen. Am Samstag können die Volleyballer schon den Einzug ins Finale perfekt machen.

Deutsche Volleyball-Bundesliga, Halbfinale, erstes Spiel: VfB Friedrichshafen – SWD powervolleys Düren3:0 (25:21, 25:19, 25:21). – (gek) Der VfB Friedrichshafen gewinnt das erste Halbfinale der Serie „best of three“. Vor 2370 Zuschauern hat sich Mannschaft von Trainer Vital Heynen glatt durchgesetzt. Als wertvollste Spieler wurden bei Friedrichshafen Diagonalangreifer Michal Finger, der mit 27 Punkten das Spiel dominierte, und bei Düren Außen-Annahmespieler Romas Sauss ausgezeichnet.

Heynen schickte die Mittelblocker Andreas Takvam und Georg Klein, die Außen-Annahmespieler Tomas Rousseaux und David Sossenheimer, Diagonalangreifer Michal Finger sowie Zuspieler Simon Tischer und Libero Markus Steuerwald als Startin Six aufs Feld. Klein setzte Düren von Anfang im Aufschlag unter Druck, dessen Annahme kam schlecht und Finger nutzte die sich bietenden Chancen, versenkte den Ball konsequent (4:0). Düren nahm eine Auszeit, unterbrach den Spielfluss der Gastgeber, doch der VfB blieb auch in der Folge in Führung (8:6, 11:9). Während die Friedrichshafener im Angriff immer wieder Akzente setzten, hatten sie im Block immer wieder Probleme, die Dürener in den Griff zu bekommen (12:11, 15:13). Takvam im Aufschlag brachte erneut gehörig Druck auf den Dürener Annahmeriegel (18:13), und ein ums andere Mal war es wieder Finger, der die Akzente setzte (21:17, 22:17). Während Düren den ersten Satzball noch abwehren konnte, verwandelte Finger den zweiten souverän zum 25:21.

Ausgeglichener verlierf erst einmal der zweite Durchgang. Friedrichshafen nahm ein wenig den Druck heraus und das rächte sich zunächst. Düren zog mit (2:2, 7:7, 12:10). Dann jedoch wurden die Friedrichshafener konsequenter, griffen im Block zu und setzten sich im Angriff besser durch (15:12, 18:13, 23:18). Finger holte den ersten Satzball (24:18), den Düren zunächst abwehrte. Ein Aufschlagfehler der Gäste machte es den Friedrichshafenern leicht, den Satz zu beenden (25:19).

Düren war da schon raus dem Spiel. Friedrichshafen dominierte den dritten Satz und setzte sich von Beginn an souverän ab (5:3, 9:5, 13:9). Kapitän Simon Tischer & Co. agierten konzentriert und hielten ihren Rhythmus (14:10, 19:12). Erst zum Satzende hin machte Düren noch einmal Druck im Aufschlag und kam auf einige Punkte heran (15:20, 20:22). Doch letztlich blieb der VfB cool und souverän, Takvam holte imit dem 24:20 vier Matchbälle. Den ersten verteidigten die Gäste, den zweiten setzte sie im Aufschlag ins Netz und beendete damit das erste Halbfinale in der Serie „best of three“ zugunsten des VfB Friedrichshafen (25:21).

„Ich bin stolz auf die Mannschaft und bin mit der Leistung von Michal Finger, der heute nicht nur viele Punkte gemacht hat, sondern auch die Mannschaft sehr gut mitgerissen hat, sehr zufrieden“, sagte Heynen nach dem Sieg.

Das Spiel in Zahlen

VfB Friedrichshafen

Punkte gesamt 75

Angriff 48

Block 6

Service 2

Eigenfehler 19

Finger 27

Takvam 12

Sossenheimer 8

Rousseaux 6

Klein 3

SWD powervolleys Düren

Punkte gesamt 61

Angriff 33

Block 4

Service 6

Eigenfehler 18

Sauss 14

Prolingheuer 9

Andrei 5

Verhoeff 3

Broshog 3

Rumpunen 3

Sippola 2

Barthel 1

Rumpunen 1

Die nächsten Spiele

Samstag, 15. April, 19.30 Uhr

SWD powervolleys Düren – VfB Friedrichshafen

evtl. Donnerstag, 20. April, 20 Uhr

VfB Friedrichshafen – SWD powervolleys Düren