Regionalsport See Ost Tschechische Qualität im Doppelpack für Ravensburg

Ravensburg Towerstars verpflichten mit Ondrej Pozivil und Jakub Svoboda zwei vielversprechende Spieler für die Eishockey-DEL-2-Mannschaft. Läuferisch und technisch sind beide sehr versiert.

Eishockey-DEL-2: Die Ravensburg Towerstars haben ihren Umbau der Mannschaft zur neuen Saison auch in den vergangenen Tagen weiter vorangetrieben und mit Ondrej Pozivil und Jakub Svoboda zwei Spieler verpflichtet, die in der vergangenen Saison bei Liga-Konkurrenten unter Vertrag standen.

Ondrej Pozivil, der vom ESV Kaufbeuren nach Ravensburg wechselt, ist im tschechischen Litinov geboren und durchlief dort seine Nachwuchs- und Juniorenstationen. In seiner Heimatstadt wechselte der versierte Verteidiger dann auch ins Profilager und die erste tschechische Spielklasse. Er wurde in den nachfolgenden Jahren aber an diverse Klubs der zweiten Liga ausgeliehen. 2012 entschied sich der offensiv starke Verteidiger erstmals für einen Karrierestation außerhalb seines Heimatlandes und heuerte beim britischen EPIHL-Club Manchester an. Von dort aus ging es in die zweite französische Liga nach Mühlhausen und in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2015/16 nach Landshut. Mit guten Statistiken empfahl er sich prompt für die DEL2 und stand vergangene Saison beim ESV Kaufbeuren unter Vertrag. In 56 Pflichtspielen verbuchte der 1,78 Meter große Verteidiger 25 Scorerpunkte. Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger sieht Ondrej Pozivil als äußerst wertvollen Neuzugang, der aufgrund der deutschen Staatsbürgerschaft zudem das Ausländerkontingent nicht belastet. „Er wird uns gut tun, denn er ist spielstark und hat eine gutes Auge für den Pass nach vorn“, betont der Ravensburger Coach. Pozivil hält sich derzeit in der tschechischen Heimat fit, freut sich aber schon sehr auf seine neue Herausforderung. „Ich kann es eigentlich kaum erwarten, bis es endlich losgeht“, sagt der neue Mann selbst.

Vorfreude herrscht auch beim zweiten Neuzugang der Towerstars innerhalb weniger Tage, Jakub Svoboda. „Ravensburg soll nach einer schweren Saison wieder zurück in die Top Sechs und ich will meinen Teil dazu beisteuern“, betont Svoboda. Auch er hat seine Karriere überwiegend in der tschechischen Heimat bestritten, 2008 suchte er jedoch eine Herausforderung in Nordamerika, wo er vom OHL-Klub Saginaw Spirit (Michigan) gedraftet wurde. Nach einer vollen Saison zog es ihn jedoch wieder zurück in die erste tschechische Liga, und er wurde nach guten Leistungen bei renommierten Klubs auch ins Nationalteam seines Heimatlandes berufen. Mit 1,88 Metern Größe und 93 Kilogramm Körpergewicht bringt der rechtsschießende Stürmer stattliche Präsenz mit, die für Trainer Jiri Ehrenberger eine wichtige Rolle spielt. „Jakub ist läuferisch sehr gut und spielt körperbetont in der gegnerischen Zone. Das wird uns ganz sicher viel Durchschlagskraft verleihen“, lautet die Einschätzung von Ehrenberger.

Jakub Svoboda hat einen tschechischen Pass, damit besetzt er nach Brian Roloff die zweite Kontingentstelle bei den Towerstars. Aktuell hat der DEL-2-Ligist fünf Verteidiger, zwei Torhüter und neun Stürmer für das Team zur nächsten Saison unter Vertrag. Auf dem Papier sind damit noch eine Defensivstelle sowie drei Stürmerpositionen offen. Mit diversen Spielern aus dem Vorjahr laufen derzeit noch Verhandlungen.