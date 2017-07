Regionalsport See Ost Trotz großem Kampf in Reutlingen

Der TC Friedrichshafen verliert beim TC Markwasen mit 3:6 und steigt aus der Tennis-Württembergliga wieder ab. Die Friedrichshafener Verbandsligafrauen gewinnen in Künzelsau mit 6:3 und beenden ihre Saison als Tabellendritter.

Tennis-Württembergliga: TC Markwasen Reutlingen – TC Friedrichshafen 6:3. – Es hat nicht sollen sein. Trotz großem Kampf und dem ersten Saisonsieg von Christian Haupt im Spitzeneinzel kassierten die Herren desTC Friedrichshafen die fünfte Niederlage im fünften Saisonspiel und müssen damit, wenn nichts Ungewöhnliches, wie z. B. Zurückziehen einer Mannschaft, passiert, den sofortigen Abstieg zurück in die Oberliga in Kauf nehmen.

Gegen Fabian Fallert, die Nummer 1 der Gastgeber, musste Christian Haupt im ersten Satz sein ganzes Können in die Waagschale werfen, um nach Gleichstand in den Spielen im Tiebreak mit 7:5 zu gewinnen. Danach war der Widerstand gebrochen, ohne Spielverlust holte er seinen ersten Sieg in dieser Saison. Genau andersherum verlief aus Sicht der Häfler das Match von Teamchef Julian Klose. Auch sein Match ging im ersten Satz in den Tiebreak, den er aber mit 5:7 verlor. Danach machte er kein Spiel mehr. Noch enger ging es im Match von Fabio Demel (5) zu. Er holte sich nach Verlust des ersten Satzes den zweiten mit 6:1 und sah schon wie der sichere Sieger aus. Nach Chancen auf beiden Seiten und Abwehr mehrerer Matchbälle verlor er den Match-Tiebreak mit 11:13. Knapper geht’s kaum. Gut, wenn man bei einem solchen Verlauf auf den Trost und die Kameradschaft des Teams zählen kann. 1:5 nach den Einzeln, die Niederlage ließ sich danach nicht mehr abwenden. Umso bemerkenswerter, dass die Friedrichshafener Doppel zwei und drei, Bartosch/Ogrizek und Klose/Demel, dennoch noch einmal alles gaben und das Ergebnis auf 3:6 verbesserten.

TC Markwasen Reutlingen – TC Friedrichshafen 6:3. – Fabian Fallert – Christian Haupt 6:7, 0:6; Bojan Szumanski – Julian Klose 7:6, 6:0; Michael Krug – Markus Bartosch 6:2, 6:2; Tim Handel – Igor Ogrizek 6:4, 6:3; Adrian Eitle – Fabio Demel 6:4, 1:6, 13:11; Dustin Werner – Johannes Ritter 6:0, 6:1; Handel/Marek Kimla – Haupt/Ritter – TC Friedrichshafen nicht angetreten, Fallert/Werner – Bartosch/Ogrizek 5:7, 3:6; Krug/Eitle – Klose/Demel 2:6, 6:7.

Damen gewinnen in Künzelsau

Verbandsliga, Damen: TSV Künzelsau – TC Friedrichshafen 3:6. – Wie erwartet holten die Damen um Winnie Michalis den vierten Sieg der Saison und festigten damit den dritten Tabellenplatz. Einmal mehr zeigte Anastasiya Fedoryshyn, dass sie die unumstrittene Nummer 1 im Team ist, und ihre Kontrahentin in Künzelsau konnte einem fast leid tun. Im Rekordtempo fegte sie diese ohne Punktgewinn vom Platz. Deutlich schwieriger gestaltete sich das Match von Katharina Vogg (2). Erst im Match-Tiebreak behielt sie die Oberhand. Mannschaftsführerin Winnie Michalis (3) und Anka Zilles (4) hatten weniger Mühe. Nicola Kortus (5) musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben, ebenso wie Ersatzspielerin Nina Hinterberger (6), die für die verhinderte Carina Hertkorn eingesprungen war. Mit vier Punkten nach der Einzelrunde war der Gesamtsieg bereits zum Greifen nah. Die Doppel Vogg/Michalis und Fedory-shyn/Zilles machten ihn perfekt. Selbst Kortus/Hinterberger waren nahe dran, unterlagen dann aber doch im Match-Tiebreak mit 9:11.

Das war für die Damen das Ende der Saison, im nächsten Jahr wird das Ziel Aufstieg in die Oberliga erneut in Angriff genommen.

TSV Künzelsau – Friedrichshafen 3:6. – Selina Leber – Anastasiya Fedoryshyn 0:6, 0:6; Christina Sapper – Katharina Vogg 6:4, 2:6, 5:10; Corinna Scherer – Winnie Michalis 1:6, 5:7; Julia Becker – Ann-Kathrin Zilles 0:6, 1:6; Vivienne Leber – Nicola Kortus 6:3, 6:2; Luisa Lichtenwald – Nina Hinterberger 6:1, 6:2; S. Leber/Scherer – Vogg/Michalis 4:6, 6:7; Sapper/V. Leber – Fedoryshyn/Zilles 0:6, 0:6; Becker/Lichtenwald – Kortus/Hinterberger 7:5, 3:6, 11:9.