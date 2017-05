Regionalsport See Ost Trotz Kater eine berauschende Saison beim VfB Friedrichshafen

Der neue VfB Friedrichshafen hat trotz der Niederlage in der Meisterschaft überzeugt. Die unerfahrenen Volleyballer stolpern erst am Ende der Saison.

Volleyball-Bundesliga: „Ich kam, sah und siegte“, hatte Gaius Julius Cäsar vor mehr als 2000 Jahren gesagt. Weil aber Vital Heynen Trainer des VfB Friedrichshafen ist und kein römischer Staatsmann und Diktator auf Lebenszeit, hat er bei seinem Amtsantritt vergangenen Oktober zwar verkündet, er wolle „jedes Spiel gewinnen“. Gleichzeitig aber wies der 47-Jährige auch darauf hin, dass im Sport nichts planbar sei.

Der Mann, der auf den 17 Jahre lang Titel um Titel sammelnden Stelian Moculescu folgte, war kein Spielverderber, wenn er klar machte, dass „Aufbauarbeit“ – der VfB wurde „runderneuert“ – nicht zwangsläufig in großartige Erfolge münde. Die erste Partie unter seiner Regie widerlegte den Mann mit den tausend Ideen profund. In der Berliner Mercedes Arena gelang dem VfB Friedrichshafen das erste Husarenstück – 3:0 wurde die Übermannschaft der vergangenen Saison, Triplesieger Berlin Recycling Volleys, 3:0 geschlagen. Von Grünschnäbeln vom Bodensee. Nicht zu glauben. Hat Heynen untertrieben mit seiner Saisoneinschätzung?

Nein. In der Champions League lief’s nicht wie gewünscht, wurde so mancher „Matchball“ vergeben. Und das zweite Bundesligaspiel unter seiner Regie ging glatt daneben. 0:3 in Düren – die Skeptiker in Friedrichshafen und Deutschland schienen recht zu behalten. Eine Schwalbe macht ja bekanntlich noch keinen Sommer. Die Fohlen vom See, in der Mehrzahl deutsche Volleyballer, verstärkt durch erfahrene Männer wie Kapitän Simon Tischer, Stellerkollege Tomas Kocian, Libero Markus Steuerwald und Außenangreifer und Annahmespieler Armin Mustedanovic, straften jene Besserwisser Lügen. Partie für Partie. Kein Bundesligaspiel ging mehr verloren. Das neue Friedrichshafen war plötzlich Favorit? Unglaublich, aber wahr. Nicht einmal die Berliner konnten den unbekümmerten Sturmlauf der Frischlinge stoppen. 0:3 (30:32, 25:27, 27:29) unterlagen sie in ihrem „Volleyball-Tempel“, wie sie die Max-Schmeling-Arena selber gerne nennen. In Deutschland war der VfB Friedrichshafen über Nacht zur Macht mutiert. Nicht nur in den Punktspielen, auch in den „Endspielen“ des DVV-Pokals schmetterten sich der 23-jährige Diagonalangreifer Michal Finger, dazu der gleichaltrige, völlig unbekannte norwegische Mittelblocker Andreas Takvam sowie der 19-jährige David Sossenheimer, um nur ein paar zu nennen, von Runde zu Runde.

Also bis ins Finale in der SAP-Arena in Mannheim. Erneut gegen Berlin. Und wieder triumphierten die Friedrichshafener Finaldebütanten beim 33:31, 21:25, 27:25 und 30:28! Cool bis in die Haarspitzen, geradezu süchtig nach engen Spielverläufen. „Gegen den VfB Friedrichshafen musst du bis zum Ende spielen“, jubelte Heynen nach dem zweiten (Genie-)Streich, dem Pokalgewinn. Er jubelte danach in der Bundesliga auch noch oft. Seine Mannschaft ging als Nummer 1 in die Play-offs , sie tankte sich souverän als Erster ins Finale durch. Berlin dagegen – trotz der des internationalen Erfolgs bis ins Final Four der Champions League – musste auf nationaler Ebene richtig hart kämpfen. „So große Widerstände wie in dieser Saison haben wir noch nie gehabt“, fasste Kaweh Niroomand den Saisonverlauf zusammen.

Der Manager der Berlin Recycling Volleys hatte dabei Halbfinalist RheinMain und vor allem das zweite Finalspiel gegen den VfB vor eigenem Publikum vor Augen. In Friedrichshafen sang- und klanglos 0:3 verloren, stand die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti vor dem Meisterschafts-Aus – wäre ohne Titel geblieben! Aber Robert Kromm und seine Mitspieler erinnerten sich wohl an jene Heynen-Worte. Sie ließen den jetzt plötzlich gehemmt wirkenden Herausforderer gar nicht mehr so weit kommen. 3:1 gewannen sie in Berlin. 3:1 auch in Friedrichshafen. „Bis zum 23:23 haben wir es nicht mehr so oft geschafft“, anerkennt Vital Heynen die Leistung der „besseren Mannschaft“ Berlin. „Der Triumph der Routine“, lobte Niroomand.

Und so endet eine lange Zeit berauschende erste Vital-Heynen-Saison mit einem kräftigen Kater. Der war aber nur von kurzer Dauer. Schon nach wenigen Minuten schmerzhafter Gefühle, die Berliner legten sich bei ihrem Siegesjubel keine Zwänge auf (Niroomand: „Die Spieler lieben es, in der ZF-Arena das letzte Saisonspiel zu haben“), war Kapitän Simon Tischer bereits auf Neue-Saison-Modus: „Die meisten Spieler werden wohl bleiben“, sagte er , „das wird uns zugute kommen. Der Umbruch ist nicht ganz so groß.“ Und dann wird der Cäsaren-Spruch, so hofft der Kapitän, bis zum allerletzten Spiel auf den VfB Friedrichshafen passen.

Der Double-Gewinner

Trainer: Vital Heynen

Ko-Trainer: Adrian Pfleghar, Radomir Vemic.

Zuspieler: Simon Tischer (Kapitän), Tomas Kocian.

Diagonalangreifer: Michal Finger, Daniel Malescha.

Annahme und Außenangriff: Tomas Rousseaux, David Sossenheimer, Armin Mustedanovic, Athanasios Protopsaltis.

Mittelblock: Andreas Takvam, Georg Klein, Jakob Günthör.

Libero: Markus Steuerwald, Thilo Späth-Westerholt.