Regionalsport See Ost Trainerwechsel bei den Pirates

Oliver Wagner übergibt das Zepter an Thomas Häuptle, der in Zukunft die Bezirksligabasketballer der BG Bodensee trainiert wird.

Basketball-Bezirksliga: (jze) Seit der Saison 2010/11 war Oliver Wagner als Spielertrainer für die mannschaftliche Entwicklung des VfB Friedrichshafen und später für die BG Bodensee zuständig, für das Training, die Führung in den Spielen und vieles weitere. Er war bereits im Gründungsjahr 2005 zur Basketballabteilung des VfB Friedrichshafen gekommten und begleitete die Mannschaft seither durch alle Höhen und Tiefen. Oliver Wagner ist außerdem als Finanzvorstand der BG Bodensee tätig.

Die Mannschaft hat sich immer auf ihn verlassen können: Bei der Organisation des jährlichen Pirates-Cup, der Abstimmung von Spieltagen und den vielen anderen Aufgaben, die er übernahm. Aus privaten Gründen ist es ihm nun nicht mehr möglich, das zeitintensive Amt des Headcoaches fortzuführen.

Deshalb ist ab dieser Saison Thomas Häuptle neuer Spielertrainer der Basketballer aus Friedrichshafen und Tettnang. Er ist ebenfalls seit Gründung der Pirates Teil der Mannschaft und spielte schon immer eine wichtige und große Rolle. Thomas erwarb durch eine intensive Fortbildung des Basketballverbands Baden-Württemberg die Trainerlizenz C. Diese baut auf der Trainerlizenz D auf und ermöglicht ihm, einen tiefen Einblick in theoretische und praktische Hintergründe des Basketballs. Bisher unterstützte Thomas überwiegend als Trainer im Jugendbereich und hat dadurch klare Vorstellungen für die Gestaltung von Trainingseinheiten. Oliver Wagner spielt weiterhin in der Mannschaft und wird als Assistenztrainer zur Verfügung stehen. Er ist jederzeit bereit, die Mannschaft zu unterstützen und mit seiner langjährigen Erfahrung zu beraten.

Die gesamte Mannschaft bedankt sich bei Oliver Wagner für sein Engagement und seine Führungsstärke als Spielertrainer und freut sich, dass er auch weiterhin Teil der Mannschaft sein wird.

Die Saisonvorbereitung hat bereits am 27. Juni begonnen und ist im vollen Gange. In den intensiven Trainingseinheiten, die von vielen Spielern besucht werden, wird in Kraft- und Ausdauerübungen geschwitzt, um die körperliche Grundlage für die Saison sicherzustellen. Bis zum Start Ende September werden Kraft und Kondition auf- und ausgebaut, im weiteren Verlauf technische und taktische Grundlagen gelegt.

Die personellen Ziele für Thomas Häuptle sind neue und alte Spieler für Basketball zu begeistern, Jugendspieler und neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Kommende Saison soll intensiv und schnell gespielt werden, die körperliche Intensität muss passen. Entscheidend ist der Wettkampfgedanke. Es muss der Leitsatz gelten: „Wir treten an, um zu gewinnen!“

Die BG sucht noch Spieler. Wer Interesse hat, kann gerne zum Training in der Sporthalle der Beruflichen Schulen dienstags und freitags von 20 bis 22 Uhr vorbeischauen.