Regionalsport See Ost Trainer des Speed Team Bodensee sind zufrieden

Lena Arens und Julian Kühne gehören zu den besten Inlineskatern in Deutschland bei den Junioren B. Deutsche Meisterschaft hat in Leipzig stattgefunden.

Inlineskaten: Die 200-m-Bahn in der LE-Skate-Arena in Leipzig war Austragungsort der Deutschen Meisterschaften der Einzelstrecken am vergangenen Wochenende. An die 250 Sportler aus ganz Deutschland kämpften in den Aktiven-, Junioren-, Kadetten-, Schüler- und Mastersklassen um die Titel. In der Kategorie Junioren B hatten sich Lena Arens und Julian Kühne vom Speedteam Bodensee qualifiziert.

Der straffe Zeitplan des dreitägigen Wettkampfes begann am Freitag mit den 300-m-Einzelsprints. Da gelang Julian in einer Zeit von 29,105 Sekunden ein ordentlicher zehnter Platz. Die nächste Disziplin waren die 10000-m-Ausscheidungsläufe. Dabei werden beim Ertönen der Glocke in bestimmten Runden die letzten Läufer aus dem Rennen genommen. Das führt zu einem temporeichen, sehr taktisch geführten und spannenden Rennen. Hier sicherten sich Lena und Julian jeweils Platz elf.

Am Samstag waren die Sportler bei den 500-m-Sprints und 10-Kilometer-Punkterennen gefordert. DieHitze verlangte den Sportlern zusätzlich bis an ihre Leistungsgrenzen alles ab. Hier war Lena Arens mit einem guten achten Platz sehr erfolgreich. Das Wettkampfwochende endete am Sonntag mit dem 1000-m-Sprint, der in Vorläufen mit jeweils vier Startern gelaufen wurde. Hier qualifizierte sich weder Julian noch Lena für das Finale.

Im Gesamtranking schloss Lena die DM auf Rang elf ab und Julian gehört zu den Top-10-Skatern in Deutschland in seiner Altersklasse. Dies war für die Trainer ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass die beiden Sportler in Friedrichshafen als einzige Teilnehmer in ihrer Altersklasse ohne eine eigene Inlinebahn trainieren müssen.

Inlineskaten

DM, B-Junioren in Leipzig

300 m: 10. Julian Kühne (29,10 s), 12. Lena Arens (30,972).

10000-m-Ausscheidung: 11. Lena Arens, 11. Julian Kühne.

500 m: 10. Julian Kühne (47,601), 12. Lena Arens (49,605).

10000 m: 8. Lena Arens, 12. Julian Kühne.

1000m: 10. Lena Arens (1:40,832), 11. Julian Kühne (1:37,485).