Towerstars zeigen keine Reaktion

Ravensburg offenbart erneut Schwächen und unterliegt torlos in Heilbronn. Zu wenige hochkarätige Möglichkeiten und zwei Stellungsfehler kosten die Punkte. Eishockeyklub bleibt am Wochenende punktlos in der DEL 2.

Eishockey-DEL-2: Heilbronner Falken – Ravensburg Towerstars 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). – Durchaus spannend war die Frage, wie die Towerstars die 1:4-Heimniederlage gegen Kaufbeuren am Freitag mental weggesteckt hatten. Trainer Toni Krinner war mit seiner Mannschaft auch öffentlich durchaus deutlich ins Gericht gegangen und erwartete beim Tabellenzwölften Heilbronn eine entsprechende Reaktion.

Zunächst sollten sich die Oberschwaben allerdings selbst in Bedrängnis bringen. Knapp eineinhalb Minuten waren gespielt, da konnte Simon Sezemsky den schon durchgebrochenen Falkenstürmer Tyler Gron nur durch ein Foul bremsen. In Unterzahl gerieten die Towerstars gleich mächtig unter Druck, überstanden die zwei Minuten allerdings schadlos. Zur ersten eigenen Möglichkeit kamen die Ravensburger Cracks nach sieben Minuten, als Max Brandl frei vor Falkenkeeper Andrew Hare auftauchte. Am kurzen Pfosten sollte sich allerdings keine Lücke finden. Insgesamt hatten die Gastgeber danach die klareren Möglichkeiten, es blieb jedoch bis zur ersten Pause torlos.

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Towerstars, mit schnellerem Überbrücken der neutralen Zone samt Aufrücken der Verteidiger mehr Druck nach vorn zu kreieren. Das zeigte durchaus Wirkung in Form von mehr Präsenz vor dem gegnerischen Tor, aber auch die Kontergefahr nahm damit deutlich zu. Beispielsweise musste Towerstars-Torhüter Jonas Langmann in der 28. Minute gegen Rylan Schwartz retten, der völlig frei auf ihn ziehen konnte. Langmann parierte wenig später erneut bei einem 2:1-Konter. Die sicherlich besten Möglichkeiten auf die Führung hatte das Krinner-Team in der 31. und 32. Minute. Hier hämmerte Fabio Carciola den Puck aus vollem Lauf an die Querlatte, wenig später scheiterte Norman Hauner, nachdem er schön von Brian Roloff freigespielt worden war. Der Ravensburger Stürmer brachte den Puck allerdings nicht am Heilbronner Keeper vorbei. So bitter wie unnötig kassierten die Oberschwaben dann 93 Sekunden vor der zweiten Pause das 0:1. Sie brachten den Puck hinter dem eigenen Tor nicht unter Kontrolle, plötzlich hatte sich vor dem Kasten eine Überzahlsituation entwickelt und Lavalee brauchte den Puck hinter dem bereits ausgespielten Langmann nur noch über die Linie zu bugsieren.

Zwar hatten die Towerstars im Schlussdrittel noch höheren Druck auf dem Plan, ihre Angriffsbemühungen wirkten jedoch viel zu nervös und vor allem zu durchsichtig. Als der Ex-Ravensburger Stürmer Tyler Gron einen fatalen Tiefschlaf der Ravensburger mit dem 2:0 bestrafte, war die Partie gelaufen und die Towerstars blieben damit am Wochenende ohne Punkte. – Tore: 1:0 (38.23) Lavalee (Schwartz, Järveläinen), 2:0 (51.42) Gron (Kirsch, Helms). – Strafminuten: Heilbronn 4, Towerstars 6 + 10 F. Carciola. – Zuschauer: 1207.