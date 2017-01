Eishockey-DEL-2 Towerstars rackern sich zu drei Auswärtspunkten

Spannendes, hochdramatisches Eishockeyderby in Kaufbeuren. Ravensburg legt Grundstein im zweiten Spielabschnitt

ESV Kaufbeuren – Ravensburg Towerstars 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)



Schon in den ersten Spielminuten bot dieses Derby einen wahren Eishockey-Leckerbissen. Schnell flitzte die Scheibe durch die Zonen, mit weiten Pässen versuchten beide Mannschaften, das gegnerische Vorchecking auszuhebeln. Die erste hochkarätige Möglichkeit hatte Sören Storm für Ravensburg nach knapp zwei Minuten. Ein zurückgelegter Pass an die Blaue Linie nahm er direkt ab, doch der Puck prallte vom rechten Pfosten zurück ins Spiel. Der finnische Top-Stürmer Joona Karevaara ließ zwei Minuten später die erste Möglichkeit für die Gastgeber folgen. Jonas Langmann rutschte rechtzeitig ins linke Eck. Im spielerisch weiterhin ausgeglichenen Startabschnitt hatten die Towerstars insgesamt die klareren Torchancen. Fabio Carciola hämmerte den Puck in der 13. Minute diesmal an den linken Pfosten, Simon Sezemsky scheiterte kurz vor der Pausensirene an ESVK-Torhüter Stefan Vajs. Was dem Derby freilich fehlte, waren Treffer.

Doch die sollte es im zweiten Spiel-drittel ab der siebten Minute geben. Den ersten Schuss von Olsson konnte Jonas Langmann noch parieren, dann staubte Karevaara zur 1:0-Führung für Kaufbeuren ab. Wer glaubte, den Towerstars täte dieser Gegentreffer so richtig weh, sah sich getäuscht. Zweieinhalb Minuten später konnte Vincenz Mayer eine blitzsaubere Kombination auch schon zum 1:1 verwerten. Beide Teams spielten jetzt mit offenem Visier, gingen in der neutralen Zone volles Risiko. Die Towerstars sollten sich prompt belohnen. Einen schnellen 3:2-Konter (35.

) vollendete Kapitän Alexander Dück im Nachsetzen zum 2:1. Zwei Minuten vor der Pause ließ Daniel Schamberger mit einem Schlagschuss von der Blauen Linie den gegnerischen Torhüter ganz schlecht aussehen. Der ließ bei freier Sicht den Puck durch die Schoner rutschen. Den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung konnten den Towerstars jedoch nicht mit in die Kabine nehmen. 19 Sekunden nach dem nächsten Anspielbully schickte Hauptschiedsrichter Martin Holzer mit Lukas Slavetinsky und Fabio Carciola nicht ganz unumstritten gleich zwei Ravensburger Cracks auf die Strafbank. Die doppelte Überzahl nutzten die Allgäuer eiskalt und geduldig zum 2:3-Anschlusstreffer.

Für den Schlussabschnitt war damit freilich Spannung geboten und die körperlich harte, aber ohne Nickligkeiten geführte Partie zog alle Register der Dramatik. Beide Mannschaften konnten in der ersten Hälfte jeweilige Strafzeiten des Gegners nicht nutzen. Die Zeit war aber weiterhin auf Ravensburger Seite. Doch Kaufbeuren wurde immer stärker, und als ausgerechnet der gebürtige Kaufbeurer Daniel Pfaffengut vier Minuten vor Schluss eine Strafe kassierte, schien der Gästesieg wieder auf der Kippe. Doch mit aufopferungsvollem Kampf und bedachter Defensive brachten die Oberschwaben den wichtigen Auswärtssieg doch über die Zeit und können am Sonntag ab 18.30 Uhr in eigener Halle gegen Heilbronn einen ordentlichen Sprung in der Tabelle in Angriff nehmen. – Tore: 1:0 (06:46) Karevaara (Olsson, Gracel), 1:1 (28.55) Mayer (Tousignant), 1:2 (34.45) Dück (Carciola), 1:3 (37.56) Schwamberger (Detsch, Dück), 2:3 (39.03) Olsson (Gracel, Karevaara, 5:3). – Strafminuten: Kaufbeuren 6, Towerstars 14. – Zuschauer: 2197.