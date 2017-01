Towerstars ohne Eishockeytugenden

Ravensburger Eishockeymannschaft entwickelt kaum Durchschlagskraft im Angriff und beim Powerplay. Erfreuliche Resonanz auf die Typisierungsaktion beim Spiel gegen Freiburg.

Eishockey-DEL-2: Dass es in der Tabelle auch nach dem 34. Spieltag noch viele Überraschungen gibt, getreu dem Motto: „Jeder kann gegen jeden gewinnen“, ist natürlich spannend und erfreulich. Allerdings offenbart sich im Gegenzug das Problem, dass Durchhänger und Krisen – gerade in einem fortgeschrittenen und dennoch immer noch engen Saisonverlauf – langsam, aber sicher immer unverzeihlicher werden. Das komplette Wochenende ohne Punkte, das hat den Ravensburg Towerstars sowohl in der Tabelle als auch mental so richtig wehgetan.

Ob volle sechs Punkte gegen Gegner, die hinter ihnen in der Tabelle stehen, erwarten werden konnten oder nicht, sei dahin gestellt. Den Oberschwaben hätte aber sogar Platz drei oder zumindest vier oder fünf gewunken. Stattdessen rutschen die Ravensburger auf Platz sieben ab, punktgleich mit dem Achten SC Riessersee, auf den sie auswärts am Sonntag treffen.

Nicht zufrieden sein können die Towerstars definitiv mit ihrer Offensive. Das Powerplay weist mit 11,3 Prozent Erfolgsquote den schlechtesten Wert der Liga auf. Zudem wird die Bilanz von nur drei Treffern aus den vergangenen drei Spielen nicht im Ansatz einem Top-Team gerecht. Auffallend war, dass sich die fehlende Durchschlagskraft in der gegnerischen Zone quer durch alle Sturmreihen mit deutschen oder auch ausländischen Kontingentspieler gezogen hat.

„Wenn man keine Tore schießt, kann man logischerweise nicht gewinnen, und hinten wird dann jeder noch so kleine Fehler zum entscheidenden Problem“, resümierte Trainer Toni Krinner so prägend wie nüchtern. Natürlich hatte sein Team in einigen Szenen Pech: Sowohl gegen Kaufbeuren als auch in Heilbronn verbuchte es Pfosten- und Lattentreffer. Das Problem: Tore schießen zu trainieren, ist kaum möglich.

Definitiv selbst für Abhilfe sorgen können und sollten die Towerstars bei der Disziplin. Ein Viertel ihrer Gegentreffer kassieren sie in Unterzahl, gab es gegen Kaufbeuren erneut folgenschwere und vermeidbare Strafzeiten. „Die Jungs müssen endlich einsehen, dass der Stock zum Spielen und nicht zum Rumfuchteln da ist, wenn sie schlecht positioniert in den Zweikämpfen stehen“, schimpfte Krinner. Dass es inzwischen einige Leistungsträger gibt, die sich im bisherigen Saisonverlauf schon zwei Disziplinarstrafen wegen Checks von hinten oder Reklamieren eingehandelt haben, bei der dritten persönliche Strafe für ein Spiel auf die Tribüne verbannt wären, sollte zudem die Alarmglocken schrillen lassen.

Lief es sportlich zuletzt eher mau, sorgt der Fanklub „Blaue Schwaben 12“ neben dem Eis mit der Bilanz der Aktion beim Spiel gegen Freiburg am 28. Dezember symbolisch für Erfolg. Er organisierte zusammen mit der DKMS, den Towerstars und dem EV Ravensburg eine Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender. „Die Resonanz war super“, freut sich Mitorganisatorin Kerstin Meier vom Fanklub „Blaue Schwaben“. Eigentlich hatten wir mit rund 100 Registrierungen gerechnet, am Ende waren es 149. Auch viele Freiburger Fans haben mitgemacht.“ Erfreulich war auch, dass fast 2200 Euro an Spenden zusammengekommen sind, welche der DKMS jetzt für die Finanzierung der eigentlichen Spender-Typisierung zur Verfügung gestellt werden können.