Towerstars mit Neuzugang Lapsansky ins Freiburg-Derby

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – EHC Freiburg (heute, 20 Uhr, Eisstadion). – (end) Lange genug hat die Towerstars-Klubführung gesucht, symbolisch passend zu Weihnachten hat es doch noch geklappt mit einem Kontingentspieler. Sicherlich hatten die meisten Eishockeyinteressierten in Oberschwaben eher Richtung nordamerikanischen Ligen gespickt, aber es wurde ein Stürmer aus der Slowakei. Adam Lapsansky heißt der neue Torjäger, der mit seinen 26 Jahren schon sehr erfahren ist. Zuletzt spielte er in der ersten slowakischen Liga beim HK Poprad, allerdings stand er auch schon bei anderen renommierten Klubs in der tschechischen Extra-Liga unter Vertrag. Vergangene Saison stürmte der 1,83 Meter große Flügelstürmer die Hälfte der Saison in der nordamerikanischen ECHL für Indy Fuel. 16 Mal trug Lapsansky das Trikot der slowakischen Nationalmannschaft. Auffallend in den Statistiken des neuen Towerstars ist, dass er in der Regel mehr Tore verbucht hat als Assistpunkte. „Seine Vita zeigt, dass er ein absoluter Torjäger ist“, sagte Coach Toni Krinner bei der Präsentation nach dem Spiel gegen Crimmitschau. Der Trainer hatte sich im Vorfeld einige Videoclips früherer Stationen besorgt. „Vor dem gegnerischen Tor ist er eiskalt“, lautete seine Einschätzung.

Einen „Knipser“ wie Adam Lapsansky werden die Towerstars im Derby und letzten Heimspiel des Jahres brauchen. Die Wölfe gelten als äußerst defensivstark und haben die Towerstars schon in den Hinspielen (3:5, 3:4 n.V.) vor derbe Probleme gestellt. Die Towerstars haderten in beiden Partien mit einer mangelhaften Chancenverwertung und wenigen, aber entscheidenden Patzern in der eigenen Zone. Dank eines Heimsieges über Verfolger Bad Nauheim konnten sich die Spieler von Trainer Leos Sulak in der Pre-Play-off Zone wieder ein weiteres Stück etablieren und können damit mit breiter Brust nach Oberschwaben anreisen. Die Towerstars, zuletzt mit drei Siegen eine Erfolgsserie gestartet, dürften dem Gegner in Sachen Selbstvertrauen in nichts nachstehen.