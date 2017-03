Towerstars können Emotionen nicht zu Sieg nutzen

Würdiges Gedenken für verstorbenen Trainer Toni Krinner vor dem Spiel. Towerstars finden Rhythmus nur im ersten Spielabschnitt.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Rosenheim 3:6 (2:3, 0:2, 1:1). – Es war ein äußerst emotionaler Vorlauf dieses letzten Heimspiels der Hauptrunde für die Ravensburg Towerstars. In der gesamten Eissporthalle herrschte nach dem überraschenden Tod von Trainer Toni Krinner am Donnerstag gedämpfte Stimmung und als sich die Teams und Funktionäre beider Teams zur Schweigeminute aufstellen, wurde vielen Eishockey-Freunden die Situation wohl erst so richtig bewusst.

Nach dem Startbully suchten die Towerstars sofort den Druck nach vorne, quer durch alle Sturmreihen wurden Chancen herausgearbeitet, der erste Treffer gelang allerdings mit ihrem ersten wirklich herausgespielten Angriff den Gästen. Einen Nachschuss verwertete Valkonen freistehend zum 0:1, so hatten sich die Gastgeber das freilich nicht vorgestellt. Prompt erhöhten sie das Tempo und schon eineinhalb Minuten später war das Spiel wieder ausgeglichen. Markus Keller stocherte im Slot erfolgreich nach und der Puck rutschte unter den Schonern von Lukas Steinauer über die Linie. Jetzt lief es richtig gut bei den Gastgebern, weitere zwei Minute später hatte Stephan Vogt den Luxus, mit der Rückhand seinen eigenen Nachschuss zum 2:1-Führungstreffer zu verwerten. Doch danach wirkten die Towerstars zu überheblich, leisteten sich in der eigenen Zone zu viele Fehler und die Gäste aus Rosenheim bestraften diese eiskalt. So ging es nach Toren von Lewis (13.) und Gottwald (17.) gar mit einem Spielstand von 2:3 in die erste Pause.

Im zweiten Spielabschnitt drängten die Ravensburg Towerstars sofort auf den Ausgleichstreffer. Das gegnerische Tor wurde aus allen Lagen unter Beschuss genommen, doch da war den Gastgebern das Glück nicht treu. Kapitän Alexander Dück schaffte in der 23. Minute das Kunststück, innerhalb einer halben Minute den Pfosten, sowie die Latte zu treffen. Beim ersten Schuss kam das metallene Klingeln so schnell, dass Hauptschiedsrichter Alexander Singer sicherheitshalber den Videobeweis zurate zog. Eher zu durchsichtiges Spiel war allerdings die Ursache, dass die Towerstars fortan nur noch wenig Chancen entwickeln konnten, selbst bei doppelter Überzahl lief wenig zusammen. Ganz anders auf der Gegenseite die Gäste aus Oberbayern. Sie ließen in der 29. Minute bei einer Strafzeit gegen Max Kolb die Scheibe sehr gut laufen und Scofield brauchte vor dem Torraum nur die Kelle hinhalten. In der 35. Minute kam es dann noch dicker für die Ravensburger Cracks. Einen Check von Kilian Keller kurz vor der rechten Rundung wertete der Unparteiische als Check von hinten mit Verletzungsfolge und schickte Keller mit einer 5 plus Spieldauerstrafe vorzeitig unter die Dusche. Eine durchaus umstrittene Entscheidung, welche prompt Folgen hatte. Schon nach wenigen Spielzügen setzte es das 2:5 für die Towerstars.

Dass die Ravensburg Towerstars im Schlussdrittel wieder ins Spiel zurückfinden sollten, hatten sie einem katastrophalen Fehler von Starbulls-Torhüter Steinhauer zu verdanken. Der wollte hinter dem Tor den Puck für seine Verteidiger liegen lassen und sah im Augenwinkel den hinterrücks anfahrenden Jesse Mychan nicht. Der schnappte sich die Scheibe und drückte zum 3:5 ins leere Tor ein. Die Towerstars sollten danach ausreichend Möglichkeiten haben, noch näher heranzukommen. Ab der 47. Minute konnten sie fast vier Minuten in Folge in Überzahl spielen, teils sogar bei 5:3. Doch die Ravensburgr Cracks wirkten viel zu unentschlossen. So lief zunehmend die Zeit davon und letztlich brachte auch die Herausnahme des Torhüters zugunsten eines Feldspielers nichts mehr ein, 27 Sekunden vor Schluss machte Rosenheim mit dem 3:6 endgültig den Deckel zu. Ganz ist der Kampf um das Pre-Play-off Heimrecht aber noch nicht verloren, denn auch die Bayreuth Tigers und der EHC Freiburg verloren ihre Spiele. Allerdings müssen die Ravensburg Towerstars ihr Auswärtsspiel am Sonntag um 18.30 Uhr gegen Bad Nauheim zwingend gewinnen.

Tore: 0:1 (07:44) Valkonen (Scofield, Lewis), 1:1 (09:18) Keller (Slavetinsky), 2:1 (11:20) Vogt (Schlenker) , 2:2 (12:57) Lewis, 2:3 (16:45) Gottwald (Daxlberger), 2:4 (28:09) Scofield (McNeely), 2:5 (34:47) McNeely (Scofield, Lewis), 3:5 (44.31) Mychan, 3:6 (59:33) McNeely (Scofield).

Strafzeiten: Towerstars 8 + 25 Keller, Rosenheim 10.

Schiedsrichter: Alexander Singer. Zuschauer: 2810.