Towerstars kämpfen bis zum Schluss

Starker Auswärtsauftritt beim Tabellenzweiten Frankfurt. Nach 3:1-Führung waren Punkte nochmals in Gefahr.

Eishockey, DEL-2: Löwen Frankfurt – Ravensburg Towerstars 3:4 n. V. (1:1,0:1,2:1). – Vor der stimmungsvollen Kulisse der Frankfurter Eissporthalle mussten die Towerstars zwar auf den wegen Oberschenkelproblemen angeschlagenen Stephan Vogt verzichten, hatten allerdings einen Start nach Maß. Bereits nach 65 Sekunden sprach Hauptschiedsrichter Lenhardt eine Strafe gegen die Gastgeber aus und eine Sekunde vor deren Ablauf schlug der von Fabio Carciola aus der Halbdistanz abgefeuerte Puck zur Ravensburger Führung ein. Zwar versuchten die Hausherren dieses Manko mit viel Tempo und Zug auf das gegnerische Tor wieder wett zu machen und die Towerstars mussten zwischen der siebten und zwölften Minute selbst in Unterzahl agieren, doch die Towerstars waren die klar bessere Mannschaft. Auch bei der Zahl der Großchancen hatte das Team von Trainer Toni Krinner die Nase vorne. Beispielsweise tauchten Alexander Dück und Daniel Schwamberger nach fatalen Abstimmungsfehlern der Löwen vor dem Frankfurter Tor auf, dann lenkte Norman Hauner eine Scheibe vor dem Torraum ab. Löwen-Keeper Brett Jaeger parierte aber jeweils glänzend. Bitter für die Towerstars war da freilich die 18. Minute. Ein Puckverlust in der eigenen Zone bescherte Frankfurt eine 2:1 Überzahlsituation, Mathew Pistilli traf eiskalt aus kurzer Distanz.

In den zweiten Spielabschnitt starteten die Ravensburger Cracks unter Druck. Unter Druck verunglückte ein Rückhand-Befreiungsschuss von Lukas Slavetinsky und wegen Spielverzögerung musste der Towerstars Verteidiger schon nach 36 Sekunden auf die Strafbank. Die fällige Unterzahl überstanden die Towerstars jedoch ohne Gegentor und sammelten damit wieder Selbstvertrauen nach vorne. Überraschend oft leisteten sich die Gastgeber auch im zweiten Spielabschnitt Stellungsfehler in der neutralen, sowie eigenen Zone und nach viereinhalb Minuten wurde das auch schon zur 1:2-Führung umgemünzt. Jonas Schlenker hatte gut nachgesetzt, hinter dem Tor bediente Fabio Carciola seinen völlig freien Bruder Adriano. Hätten die Towerstars ihre viel zitierten tausendprozentigen Möglichkeiten genutzt – unter anderem zwei Alleingänge von Brandl und A. Carciola, hätte die Partie durchaus schon vorentschieden werden können. So fand in der Schlussphase des Mitteldrittels Frankfurt wieder besser ins Spiel und jetzt war Towerstars-Torhüter Jonas Langmann oft Retter in höchster Not.

Dann der Schlussabschnitt. Zwar machte Frankfurt von Beginn an Druck, aus den fatalen Fehlern samt Kontergefahrt schienen die Hausherren aber nichts gelernt zu haben. Auf der Gegenseite die Towerstars allerdings schon, den das 3:1 Break in der 45. Minute spielte die zweite Sturmreihe der Towerstars diesmal lehrbuchmäßig zu Ende, die 3:1-Führung. Dann allerdings schwanden zusehends die Kräfte und zwei zu nachlässige Szenen vor dem eigenen Tor reichten, das Spiel auszugleichen. Brett Breikreuz verkürzte auf 2:3, fünfeinhalb Minuten vor Schluss hielt C. J. Stretch die Kelle zum 3:3 rein. Die Towerstars bündelten aber noch einmal alle Kräfte und retteten sich in die Overtime. Dass hier enorm viel Platz ist, stellte nach 78 Sekunden Towerstars Sürmer Norman Hauner unter Beweis. Dreimal kurvte er mit sauberer Puckführung quer durch das Frankfurter Drittel, dann zog er vor das Tor und vernaschte Löwen Torhüter Jäger im kurzen Eck. Damit hatten sich die Ravensburg Towerstars zwei wertvolle Punkte gewonnen. – Tore: 0:1 (03:04) (5:4) Carciola (Sturm, Sezemsky), 1:1 (17:20) Pistilli (Liesegang, Stretch), 1:2 (24:39) Carciola A. (Carciola F., Schlenker), 1:3 (44:23) A. Carciola (F. Carciola, Tousignant), 2:3 (51:36) Breitkreuz (Jarrett, Mueller),3:3 (54:27) Stretch (Liesegang,Tomassoni), 3:4 (61:18) Hauner (Carciola, Carciola). Strafminuten: Frankfurt 6, Ravensburg 8. Zuschauer: 3328.