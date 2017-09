Eishockey Towerstars für Saisonstart gerüstet

Mit Siegen gegen Rapperswil und Lindau bestätigen die Ravensburger die gute Bilanz der Vorbereitungsphase.

DEL2: Bei sieben Siegen aus zehn Testspielen sieht die Vorbereitungsphase der Ravensburg Towerstars so positiv aus wie selten zuvor. Dies auch vor dem Hintergrund, dass mit Regensburg und Lindau lediglich zwei Gegner aus unteren Ligen stammten, der Rest war aus sportlicher Sicht als höherklassig oder zumindest gleichwertig einzuschätzen. Sicherlich eine gute Referenz waren für Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger auch die Aufeinandertreffen mit den Schweizer B-Nationalligisten. Alle drei Testspiele gingen hier an die Towerstars, so auch am vergangenen Freitag gegen den Vizemeister der vergangenen Saison und erneuten Favoriten, die Lakers aus Rapperswil Jona.

Hier sahen die knapp über 1000 Zuschauer sicherlich das spielerisch attraktivste Spiel der gesamten Vorbereitung. Die Begegnung war zwei Drittel schnell vorgetragen und weitgehend ausgeglichen. Die Gäste hatten in der 8. Minute die Führung erzielt, dann waren die Towerstars am Zug, legten jeweils eine Führung vor. Mathieu Pompei, Sören Sturm und Vincenz Mayer hatten mit ihren wunderschön herausgespielten Treffern da für besonders viel Beifall von den Rängen gesorgt. Im Schlussabschnitt gaben die Towerstars dann einen vielversprechenden Vorgeschmack von Moral und Siegeswillen. Zunächst sah es so aus, als ob das Spiel der Oberschwaben beim 3:3 Ausgleich in der 47. Minute einen Knick bekommen hatte. Doch dann legten David Zucker und Vincenz Mayer in rekordverdächtiger Zeit los und trafen innerhalb von nur zehn Sekunden zum letztlichen 5:3 Endstand. „Die Ergebnisse einer Vorbereitung sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber das war schon ein guter und solider Auftritt“, hatte Jiri Ehrenberger in gewohnt zurückhaltender Weise analysiert.

Vielleicht hatte er auch schon die Vorahnung, dass es gegen den Oberligisten Lindau am Sonntag sicherlich nicht so einfach werden würde. Dies traf auch so ein, denn Lindau verteidigte sehr kompakt, hatte zwei gute Torhüter zwischen den Pfosten und schöpfte aus den zwei Toren zur 0:1-Führung (3.) und dem 2:2-Ausgleich in der 30. Spielminute eine Zusatzportion Motivation. Die Towerstars hingegen hatten trotz spielerischer Dominanz vor allem Probleme mit dem Toreschießen und ließen die dicksten Chancen liegen. Nach 60 Minuten stand dennoch ein verdienter 4:2-Erfolg zu Buche. „Teils haben wir das leere Tor nicht getroffen, oft wollten wir es aber auch zu schön machen“, räumte Stürmer Daniel Pfaffengut ein. Dieser zieht letztlich ein positives Fazit der Vorbereitung und freut sich auf den Start der Hauptrunde. „Die Vorbereitung war hart und wir sind froh, dass diese Phase jetzt endlich abgehakt ist“, sagte der 21-Jährige.

Ähnlich geht es auch den Fans, die am Sonntagnachmittag der Mannschaft bei der Saisoneröffnungsfeier ganz nahe sein wollten und auch vom Vorsitzenden des Towerstars-Gesellschafterbeirats, Frank Kottmann, symbolisch mit in die Pflicht genommen wurden. „Wir müssen den gegnerischen Team wieder das Fürchten lernen, wenn sie hier zu uns nach Ravensburg kommen“, sagte Kottmann.