Towerstars erkämpfen einen Punkt

Towerstars lassen zu viele Chancen liegen. Ausgleich gelingt erst in Schlussminute.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen 1:2 n. V. (0:0,0:1,1:0). – Die Ravensburg Towerstars mussten zu diesem Top-Spiel des 48. Spieltages nicht nur auf ihren Trainer Toni Krinner aufgrund einer Gallenstein-OP verzichten, kurzfristig fiel wegen Fiebers auch noch Verteidiger Raphael Kapzan aus. Die erste Torchance des Spiels verbuchten die Gäste durch den finnischen Topstürmer Ville Hämälainen schon nach knapp 25 Sekunden und Ravensburgs Torhüter Jonas Langmann musste auch in den nachfolgenden Angriffen aufgrund der schnellen Kombinationen der Eislöwen auf der Hut sein. Allerdings kamen nach rund zwei Minuten auch die Towerstars druckvoll vor das gegnerische Tor. Dominik Grafenthin leistete sich einen Bandencheck, die Towerstars konnten die Überzahlchance trotz gefährlicher Schüsse von Vincenz Mayer und Matthieu Tousignant aber nicht in Zählbares ummünzen. Ging es prinzipiell recht flott und abwechslungsreich zu, flachte die Partei zur Mitte des Startabschnitts etwas ab. Dennoch hätte eineinhalb Minuten vor der ersten Pause Vincenz Mayer bei einem Sololauf eigentlich das 1:0 machen müssen, doch die Scheibe ging weit über das Tor.

Der zweite Abschnitt zeigte ebenfalls eine Mischung aus attraktiven und spannenden, teils aber auch zerfahrenen Phasen mit Stockfehlern. Man spürte aber deutlich, dass die Ravensburg Towerstars mehr Engagement aufbringen wollten, um das Spiel an sich zu reißen. Matthieu Tousignant hätte sich und sein Team für diese Mühen belohnen können. In der 30. Minute war er aber offensichtlich selbst überrascht, dass ihm frei im Slot so viel Platz und Zeit gewährt wurde. Sein Schuss blieb letztlich in den Schonern von Dresdens Torhüter Kevin Nastiuk stecken. Auch Stephan Vogt, der drei Minute später über rechts durchbrach, hatte den Führungstreffer für Ravensburg auf dem Schläger – und der wäre auch nicht unverdient gewesen. Unter diesen Voraussetzungen kam der Gegentreffer zum 0:1 freilich umso bitterer. Die finnische Torfabrik mit Hämäläinenund Rajala schlug eiskalt zu, die Towerstars Abwehr war sich hier auf folgenschwere Art uneinig.Es war der erste Gegentreffer nach 156 Minuten. Schon eine halbe Minute zuvor konnte Eislöwen Topscorer Brenan Cook alleine vor das Ravensburger Tor ziehen, doch Langmann konnte da noch parieren.

Die Ravensburg Towerstars legten im Schlussabschnitt nochmals eine Schippe an Tempo und Druck drauf und erarbeiteten sich schon nach zweieinhalb Minuten die erste Großchance. Eislöwen-Keeper Nastiuk ließ einen Schuss zur Seite abprallen und der Puck viel Stephan Vogt direkt vor die Füße. Der Ravensburger Stürmer ließ sich aber zu lange Zeit und da war die Schussbahn ins vermeintlich leere Tor auch schon wieder zu. Die Towerstars rackerten danach aufopferungsvoll, doch die Zeit glitt ihnen durch Finger. Mit dem Mute der Verzweiflung warfen sie alles nach vorne, nahmen eineinhalb Minuten vor Schluss den Torhüter vom Eis und 45 Sekunden vor Schluss sollte Sören Sturm mit energischem Nachsetzten tatsächlich noch der hochverdiente 1:1-Ausgleich gelingen. Es ging in die Verlängerung, dort war aber dann jäh nach 71 Sekunden Schluss. Rajala nutzte den Raum, zog vor das Tor und überwand Jonas Langmann mit einem Rückhandschuss ins linke Kreuzeck. Bitter für das Team der Ravensburg Towerstars, das aber immerhin einen Punkt an diesem Abend mitnahmen. – Tore: 0:1 (35:47) Hämäläinen (Rajala), 1:1 (59.15) Sturm (Hauner, Tousignant), 1:2 n.V. (61:11) Rajala (Höller).

Strafzeiten: Towerstars 8, Dresden 8. Zuschauer: 2386.