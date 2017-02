Towerstars verpassen Sprung in Play-off-Zone. Zu viele Konter und zu harmlose Einstellung.

Eishockey-DEL-2: ESV Kaufbeuren – Ravensburg Towerstars 6:2 (3:1, 1:1, 6:2). – Es war keine Überraschung, dass es in diesem Derby gleich von Beginn an flott zur Sache gehen sollte. Insbesondere die Gastgeber legten viel Tempo vor und Towerstars-Torhüter Jonas Langmann flitzten die Scheiben nur so um die Ohren. Die Towerstars standen trotz der Bedrängnis vor dem eigenen Tor aber doch solide und konnten nach viereinhalb Minuten sogar in Führung gehen. Die erste Chance von Ivan Rachunek, dem selbst überrascht der Puck vor dem Tor vor die Füße fiel, konnte Kaufbeurens Torhüter Stefan Vajs noch abwehren, doch Sekunden später zischte der Puck unter den Beinschienen hindurch zum 0:1 ins Tor. Kilian Keller hatte von der blauen Linie abgezogen. Rund fünf Minuten lang sollten die Towerstars das Spiel kontrollieren, sie ließen dem Gegner aber zusehends mehr Raum und sollte sich nahezu brutal rächen. In der 13. Minute fuhren die Ravensburger Cracks prompt in einen 2:3-Konter und Woidke hämmerte die Scheibe zum 1:1-Ausgleich ins rechte Eck. Damit waren die Gastgeber so richtig im Spiel, die Towerstars hingegen waren völlig neben der Rolle. 56 Sekunden später folgte der nächste schnelle Konter zum 2:1, drei Minuten vor der Pause machte Karavaara mit dem 3:1 das Ravensburger Dilemma noch deutlicher. Viel Arbeit also für Towerstars-Coach Toni Krinner in der Pause.

Der Ravensburger Trainer hatte offensichtlich die richtigen Stellschrauben gedreht, denn im zweiten Abschnitt wirkten die Towerstars vor allem in der neutralen Zone stabiler und endlich gab es auch nach vorne wieder verstärkt Möglichkeiten. Vor allem in der 26. Minute waren die Oberschwaben nahe am zweiten Treffer dran, als sich Kaufbeuren eine Strafzeit leistete und die Towerstars einen Mann mehr auf dem Eis hatten. Knapp zwei Minuten danach nutzten die Ravensburg Towerstars dann eine Möglichkeit konsequent aus. Bei einem schnellen Gegenangriff legte Hans Detsch auf Adam Lapsansky und dessen platzierter Handgelenkschuss fand den Weg zum 3:2-Anschlusstreffer ins Netz. Das Spiel war in den Folgeminuten ausgeglichen, doch dann erhöhte Kaufbeuren die Schlagzahl und die Towerstars bekamen wieder Probleme. In der 34. Minute musste Hans Detsch vor dem Tor ein Notfoul ziehen, die fällige Strafe musste er jedoch nicht vollständig absitzen. Als der Puck nach einer Abwehr von Langmann eine kuriose Flugbahn nahm und direkt vor dem Tor liegen blieb, schaltete Fröhlich am schnellsten und drückte zum 4:2 ein. Nun wieder eine deutliche Führung des Tabellensechsten Kaufbeuren.

Gleich zu Beginn des Schlussabschnitts hatten die Towerstars durch Stephan Vogt die Riesenchance auf das 3:4, doch vom Fehlpass des Kaufbeurer Verteidigers direkt in den Slot war der Ravensburger Stürmer dann wohl zu überrascht. Gleiches gilt für Adam Lapsansky, der den Puck fünf Minuten später zwar noch zurechtlegen konnte, der Schuss aber in den Schonern des Torhüters steckenblieb. So war das 5:2 in der 52. Minute durch Jeff Swez schon die Vorentscheidung. Wieder hatte die Ravensburger Abwehr den Gastgebern zu viel Raum gelassen, wieder ging der Puck platziert über die Stockhand von Langmann. Das 6:2, 18 Sekunden vor der Schlusssirene, war dann nur noch für die Statistik. Am Sonntag sind die Ravensburg Towerstars in eigener Halle gegen Heilbronn umso mehr in der Pflicht, einen Sieg zu erringen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

- Tore: 0:1 (4.37) Keller (Lapsansky, Slavetinsky), 1:1 (12.20) Woidtke (Schülz), 2:1 (13.16) Blomqvist (Karavaara, Gracel), 3:1 (17.00) Karavaara (Blomqvist, Gracel), 3:2 (29.43) Lapsansky (Detsch), 4:2 (35.23) (5:4) Fröhlich (Laaksonen, Osterloh), 5:2 (41.16) Szwez (Schäffler, Woidtke), 6:2 (59.44) Oppolzer (Thomas, Wolter).

- Strafzeiten: Kaufbeuren 8, Towerstars 4. – Schiedsrichter: Dominic Erdle. – Zuschauer: 2261.